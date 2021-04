Toni Cantó: una vida de vaivens en la política i les relacions amoroses

@EP





Toni Cantó sembla estar en boca de tots des que va abandonar les files de Ciudadanos i va passar a formar part del PP de Díaz Ayuso. Aquesta setmana vam conèixer la notícia que finalment l'actor i polític no podrà presentar-se a les eleccions madrilenyes per no complir els requisits exigits per llei.





Però els seus vaivens en la política, que l'han portat a rebre moltes crítiques, no són els únics que ha tingut al llarg de la seva vida. En l'àmbit personal, Cantó ha arribat a ser conegut fins i tot com un 'pare a la fuga', ja que té tres fills amb tres dones diferents i de totes es va separar quan estaven embarassades o al poc de néixer els seus fills.





D'altra banda, les seves relacions també han estat d'allò més variades. El 2011 va fer públic en una entrevista que la seva "primera relació homosexual va ser amb un grup de companys de classe quan tenia 14 anys". Una confessió que va fer a la revista Shangay Style arran d'interpretar a un personatge homosexual a la sèrie Vida loca.





En aquest sentit, molts usuaris d'Internet no van dubtar a aparellar-lo també amb Miguel Bosé. El cantant i Toni Cantó van compartir apartament al centre de Madrid l'any 1987. I en una recent entrevista Bosé va confessar que es va passar "gairebé 20 anys consumint drogues per un desamor".





Segons el periodista Carlos Fernández aquesta relació va ser real i va acabar per part de Cantó. A més, va dir que "Toni va ser qui el va deixar a ell i Miguel va quedar tocat i enfonsat" quan Cantó se'n va anar amb l'actriu Eva Cabo. Amb ella va tenir una filla a la qual no va voler reconèixer -i que va morir en un accident ja de gran- i es va veure embolicat en denúncies i tribunals.





Amb Carla Hidalgo va tenir al seu fill Lucas i amb Mar Regueras a Violeta. Però no són les úniques persones amb les que ha mantingut relacions sentimentals, sinó que els vaivens del polític en el que a amor es refereix són fins i tot més que els que se li han vist en el món de la política. Per això se l'ha relacionat també amb altres persones, com ara Lydia Bosch.