Abellán acusa ERC i Junts de "degradar la democràcia"

La coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha acusat aquest dissabte a ERC i a Junts de "degradar la democràcia i augmentar la desafecció amb el seu joc de cadires", a més de no veure la urgència --diu-- de fer política social per afrontar la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19.





"Només veiem com estan enrocats en el seu repartiment de cadires i en veure qui guanya l'hegemonia de l'independentisme", ha criticat durant la seva intervenció telemàtica en el Consell Ciutadà Autonòmic de Podem.





Així, ha reivindicat la necessitat "d'avançar entre tots per abordar els diferents reptes que ja tenim", com la crisi habitacional, l'atur, les dificultats d'emancipació dels joves, la bretxa salarial i l'emergència climàtica.





També ha commemorat el 90 aniversari de la proclamació de la Segona República espanyola el 14 d'abril, que ha recordat com "un projecte democràtic que va tractar de modernitzar l'estructura econòmica i social".





CRÍTICA AMB LA MONARQUIA





En aquest sentit, ha criticat el sistema monàrquic per --assegura-- no representar el conjunt de la ciutadania: "Hem vist com pren part amb la dreta i la ultradreta en la defensa del constitucionalisme, en la restricció de drets, i amb una visió d'Espanya monolítica".





Respecte a les eleccions de la Comunitat de Madrid del 4 de maig, Abellán ha considerat que són una "oportunitat per aconseguir que Madrid abandoni el camí 'trumpista' i corrupta al servei dels privilegiats" i ha instat a tota la població madrilenya a anar a votar.





En mode de cloenda, ha reivindicat l'organització juvenil 'Rebeldía', que va celebrar la seva assemblea fundacional a Catalunya el cap de setmana: "Sou el present i el futur del partit i desitgem que cada vegada sigueu més i pugueu arribar tan lluny com vosaltres us proposeu".