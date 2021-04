Romero assegura que el PSC vol formar Govern amb els comuns

@EP



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que el seu partit té com a prioritat pactar amb els comuns per formar Govern, comptant amb el suport extern "de qui vulgui sumar-se", i ha interpel·lat a ERC.





"Ens agradaria un Govern amb els comuns i el suport extern d'ERC", ha precisat aquest dissabte en una entrevista de La Razón recollida per Europa Press.





Així, ha demanat als republicans que permetin al candidat del PSC a la presidència, Salvador Illa, que "ha guanyat les eleccions, poder encapçalar el Govern".





També ha avisat ERC que poden fer dues lectures al Parlament, que al seu parer són la independentista i la d'esquerres: "Tenint en compte que la majoria independentista ha fracassat, hi ha una altra majoria i hauríem d'apostar per aquesta".





Preguntada per si donarien suport des de fora a un Govern d'ERC i comuns, ha dit que "no està sobre la taula" i que no els sembla raonable tal com estan les coses ara, en les seves paraules.





"També és cert que l'únic acord que hi ha hagut és entre ERC i la CUP, i a nosaltres no ens agrada ni compartim la majoria de les polítiques incloses en aquest document", ha afirmat.





I ha considerat possible una repetició electoral: "Si ERC no accepta la nostra interpel·lació, Pere Aragonès ens estarà portant cap a unes altres eleccions perquè no ha volgut donar suport a la força majoritària de Parlament".