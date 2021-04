Aragonès demana a Junts un acord per formar Govern

@EP





El candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgit aquest dissabte a Junts a aconseguir un acord que permeti formar nou Govern: "És necessari fer el pas definitiu, fer-lo ja i constituir el nou Govern republicà".





Ho ha dit en la seva intervenció en l'acte pel 90è aniversari de la victòria d'ERC a Barcelona i de la proclamació de la Segona República, en el qual també ha participat la consellera de Justícia, Ester Capella; el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats i president d'ERC-Barcelona, Gerard Gómez del Moral; el diputat d'ERC Ernest Maragall, i la regidora republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany.





"La urgència de la situació econòmica, sanitària, social i emocional de la ciutadania ens demana que deixem de donar passos tímids i petits i passem a fer el pas definitiu perquè se'ns acaba el temps", ha afegit.





Per a Aragonès, un nou Executiu i l'aprovació d'uns Pressupostos de la Generalitat per al 2021 suposaria iniciar la "sortida democràtica a un conflicte que només es pot superar per l'amnistia i l'autodeterminació".





En aquest sentit, ha demanat a l'espectre independentista del Parlament mobilitzar "tota la força democràtica que donen les àmplies majories republicanes i independentistes eleccions després d'eleccions" i engegar la taula de negociació amb el Govern central per fer --en les seves paraules-- inevitable el referèndum d'autodeterminació.





"LA BARCELONA REPUBLICANA"



Ha assegurat que Barcelona és una ciutat amb múltiples desigualtats socials i econòmiques, pel que ha receptat una nova "Barcelona cabdal republicana" que ofereixi una economia internacionalitzada i oportunitats laborals per afrontar la sortida de la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19.





També ha comparat les eleccions catalanes del 14 de febrer amb les de l'abril del 1931 i la proclamació de la Segona República: "El 14 de febrer es va convertir en un 14 d'abril. I ara hem de fer possible que es canalitzi el resultat i la força que ens va confiar la ciutadania".





Ha reivindicat la voluntat de transformació col·lectiva, de progrés social i d'alliberament nacional que veu en el projecte republicà: "Si avui tenim autogovern malgrat tots els atacs de l'Estat, és perquè aquell 14 d'abril Francesc Macià va proclamar la república catalana".





ORIOL JUNQUERAS



Abans de la seva intervenció s'ha projectat un vídeo en el qual el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha erigit el projecte republicà com un "plural, ampli i transformador i de modernitat, contra la corrupció, la monarquia i el militarisme" que es va alçar en un moment en què --assegura-- hi havia poca esperança a Catalunya.





Ha posat en valor que malgrat les "dificultats que van posar els països que encarnaven el feixisme, el projecte d'ERC continua ben viu" i ha de culminar amb la independència de Catalunya per formar una societat més lliure i més justa, ha dit textualment.