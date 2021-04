La mare de Felip d'Edimburg va tenir una vida tràgica: va ser sorda, abandonada i torturada

shutterstock







La mare de Felip d'Edimburg no va tenir una vida fàcil. Alicia de Battenberg era besnéta de la reina Victòria d'Anglaterra i filla de prínceps alemanys. Va néixer el 1885 al castell de Windsor i ho va fer amb una sordesa congènita. Encara que això no va evitar que aprengués quatre idiomes i a llegir els llavis.





Alicia de Battenberg es va casar amb el príncep Andrés de Grècia i Dinamarca quan tenia 17 anys. Van tenir junts quatre filles i un fill, Felip. Però en 1922 van començar a arribar més tragèdies a la seva vida, deixant la seva sordesa en res.





Després de la derrota dels grecs en la guerra de Turquia, Alicia i la seva família van haver d'exiliar en un vaixell anglès. Per culpa d'aquesta situació, la mare de Felip d'Edimburg va començar a manifestar problemes psiquiàtrics i en 1930 va ser diagnosticada d'esquizofrènia.





En aquest moment va ser abandonada pel seu marit, que va anar a viure amb una actriu francesa amb la qual havia enganyat la princesa. I això va provocar que allunyessin a Alicia del seu fill, que va ser portat a un internat d'Escòcia.





Alicia de Battenberg va haver de ser ingressada en un hospital psiquiàtric de Suïssa, lloc en què va patir tortures per part dels metges. Sigmund Freud, per la seva banda, va fer que la sotmetessin a l'electroshok i li donessin radiació en els ovaris per "eliminar el seu libido".





Finalment, quan es va recuperar i va poder sortir d'allà, va intentar recuperar el seu fill, però aquest ja havia crescut massa. Llavors va decidir col·laborar amb la Creu Roja, va amagar en el seu altell a una família jueva per protegir-la dels nazis i més tard es va ficar a monja.