Gabriel Martínez, principal candidat per ser director de comunicació del Barça

Després de diverses setmanes en què s'han llançat diferents informacions, sembla que ja hi ha un clar candidat per convertir-se en nou director de comunicació del FC Barcelona. Per cobrir el lloc sona el nom de Gabriel Martínez, que fins ara ha estat subdirector general del Banc Sabadell.





Gabriel Martínez arribaria a la direcció com a recomanació expressa de Jaume Guardiola, el nou president de la Comissió Econòmica Estatuària. Una cosa que suposa que Guardiola té un gran pes i poder dins del FC Barcelona.







Així, l'arribada de Gabriel Martínez tancaria les portes a Àlex Santos, el nom més sonat fins ara. Encara que tampoc queda descartada la possibilitat que aquest periodista de l'Agència EFE aconsegueixi un altre lloc dins el club.