Joan Canadell es fa militant de Junts

@EP





El diputat de Junts Joan Canadell ha anunciat aquest dissabte que s'ha fet militant del partit que encapçala Carles Puigdemont, i ha animat la gent a fer el mateix per "seguir endavant fins aconseguir" la independència de Catalunya.





En un conjunt de tuits que ha recollit Europa Press, ha explicat que cal "construir una república catalana fonamentada en una societat del coneixement, empoderada, territorialment activa, amb ocupació de qualitat, impostos justos i una economia internacionalitzada".





Ha explicat que vol aportar el seu esforç i coneixement al "repte transformador" de fer una transició econòmica, social i política sense precedents, en les seves paraules.





"Aquestes setmanes he vist com Junts ha prioritzat el país davant el partit, m'ha fet sentir còmode com per fer aquest pas i ajudar a consolidar" el seu espai polític, ha afegit.





També ha instat els qui tenen una visió de país com la que planteja a seguir lluitant: "Confio que podrem fer junts un gran país per viure, estimar, somiar i fer els somnis realitat".





Canadell va presentar oficialment la seva dimissió com a president de la Cambra de Barcelona al gener del 2021 --càrrec que ocupava des del juny del 2019--, coincidint amb l'inici de la campanya electoral per als comicis catalans del 14F, en els quals es va presentar com a membre de la llista de Junts.