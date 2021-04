Paz Padilla plora al Got Talent al recordar al seu marit

Telecinco





Paz Padilla ha tornat a Got Talent a les semifinals del programa. En les audicions, l'humorista i presentadora no va exercir de jurat perquè s'estava recuperant després de la mort del seu marit, el que per a ella ha estat i és l'amor de la seva vida.





Al programa emès aquest divendres, i encara que la còmica ja està millor perquè han passat mesos des de la defunció, no va poder contenir les llàgrimes al enrecordar-se d'ell.





Durant l'actuació d'una noia de 16 anys, que va cantar Al Alba de Luis Eduardo Aute, Paz Padilla es va emocionar i es va posar a plorar. No obstant això, va assegurar que les seves llàgrimes no eren de tristesa sinó d'amor.





"No ploro avui de tristesa. Ploro d'amor. He plorat tantes vegades així ... i les que em queden. Això és el que té la música, que et connecta amb l'amor. M'has ajudat a connectar amb la meva ànima bessona, amb l'amor de la meva vida. Quan s'estima tant, l'emoció que se sent és tan gran, que l'única manera amb la qual puc treure-ho és plorant ", ha comentat.