Salvini anirà a judici acusat de segrest de migrants

El jutge Lorenzo Janelli, de l'audiència preliminar del tribunal de Palerm, ha dictaminat que l'exministre de l'Interior italià i líder de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, haurà d'anar a judici pel seu paper en el bloqueig d'un vaixell amb migrants a bord que provava de desembarcar a Sicília al 2019.





La Fiscalia ha acusat Salvini de segrestar als migrants que anaven a bord del vaixell de rescat 'Open Arms' en impedir el seu desembarcament, en el principi d'un procés legal que podria durar anys.





Segons el plec de càrrecs de la Fiscalia, es considera que Salvini va cometre un delicte en haver mantingut el vaixell de l'ONG Open Arms parat al mar durant sis dies, amb 147 migrants a bord, en els primers dies d'agost del 2019, abans que un tribunal dictaminés el desembarcament i la posterior confiscació del buc.





En la seva primera reacció a les xarxes socials, Salvini ha confirmat el dictamen del jutge i s'ha declarat innocent de les acusacions.





"De debò vaig a judici per això? Per defensar el meu país? Doncs hi aniré amb el cap ben alt. Itàlia primer. Sempre", ha escrit Salvini.





L'ONG Open Arms ha aplaudit el dictamen al seu compte de Twitter. "Salvini a judici acusat de segrest de persones i omissió. Estem feliços per totes les persones que vam rescatar en aquella missió i per totes les persones vulnerables salvades fins ara al mar de la vergonya", ha destacat a les xarxes socials.