Mor Joan Badia, exalcalde de Callús i expresident d'Òmnium Cultural Bages

@EP





L'exalcalde de Callús (Barcelona) per ERC entre 2015 i 2020, que també va ser president de la seu territorial d'Òmnium Cultural del Bages entre 1993 i 1998, Joan Badia i Pujol, ha mort aquest dissabte, ha informat l'entitat en un tuit recollit per Europa Press.





En un altre tuit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, li ha donat les gràcies per la seva "lluita i compromís insubornable" amb la independència i la justícia social, així com per les seves reflexions i suport.





Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha expressat el seu condol en un altre tuit en el que també li ha agraït "la feina feta des de fa anys".





Òmnium Cultural Bages-Moianès l'ha recordat en un tuit per la seva vinculació amb l'entitat des de jove, per impulsar "una etapa decisiva" en la seva renovació i pel seu llegat.





Badia era catedràtic de llengua i literatura catalana i el 2020 va haver de deixar l'alcaldia de Callús, que era la segona vegada que ostentava, per motius de salut.