El Gran Premi d'Espanya de F1 no tindrà públic

@EP





Els organitzadors del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 han anunciat que aquest se celebrarà sense públic a les grades. Han pres la decisió després de concloure que no podrien garantir les mesures de seguretat sanitàries requerides pel Covid-19.





Així, el Gran Premi que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig al Circuit de Barcelona - Catalunya se celebrarà per segon any consecutiu sense aficionats. Per aquesta raó a les persones que ja havien adquirit una entrada per a acudir a la cursa se'ls hi tornaran els diners de la mateixa.





Per la seva banda, els Abonats del Circuit rebran la part proporcional que els correspongui per l'anul·lació de l'esdeveniment.