Messi: "És un any difícil i poder guanyar la Copa és molt important"

Alejandro Ruesga





Leo Messi va atendre els mitjans de comunicació després d'alçar la Copa del Rei. El capità del FC Barcelona va participar en tots els gols i va anotar els dos últims, que el van convertir en el quart màxim golejador de la competició.





A més, des d'aquest dissabte és també el màxim golejador de les finals de Copa. Sobre jugar-la va dir el següent: "És molt especial ser el capità d'aquest equip en el que porto tota la vida i poder aixecar la Copa".





Però lluny de mèrits propis, el Barça va fer un gran partit i aconseguir guanyar-lo va ser tota una alegria per a l'equip. "És un any difícil, per a nosaltres poder guanyar la Copa i seguir amb opcions a la Lliga és molt important. És un any diferent, de transició, amb molts joves. Ens va costar arrencar al principi, vam perdre molts punts per innocència i per falta de experiència, però l'equip es va anar fent fort, ens vam ficar en la baralla. L'altre dia no vam poder treure un bon resultat però seguim aquí en la baralla, queden moltes jornades", va dir l'argentí.





Sobre l'Athletic Club, que res va poder fer per evitar la golejada, va dir el següent: "Sabíem que l'Athletic juga sempre de la mateixa manera, amb 4-4-2 i sortint a la contra i amb jugadors ràpids". Per això " vam tenir paciència per tenir la pilota i crear espais. El primer temps vam moure molt la pilota i en el segon l'Athletic va baixar el ritme i nosaltres vam crear moltes ocasions ", ha conclòs.





Finalment va voler referir-se a l'afició que no va poder estar present en el partit pel Covid-19. "És molt estrany no poder celebrar-ho amb la gent i la família, és la situació que ens toca viure i és una llàstima perquè les finals sempre són especials. Són dues aficions acostumades a viure aquest tipus de finals però segur que des de casa la van gaudir" , va comentar Messi.