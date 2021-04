Marcelino: "El Barça ha guanyat merescudament"

Athletic Club





L'entrenador de l'Athletic Club va reconèixer davant els mitjans de comunicació que el FC Barcelona va ser molt millor durant tot el partit de la final de Copa. "Estem tristos i decebuts per no haver competit al nostre màxim nivell de nou. També vull felicitar el rival, el Barça ha estat superior i ha guanyat merescudament ", va dir Marcelino.





Així, va voler analitzar les claus de la seva derrota i la consegüent victòria del Barça: "El Barça aquesta temporada ens ha ficat gairebé tots els gols de la mateixa forma. No vam tenir la reacció esperada per remuntar i hem estat inferiors sense mostrar un bon nivell competitiu".





Dit això, Marcelino ha reconegut que les finals s'han de jugar d'una altra manera per obtenir millors resultats: "Per guanyar finals cal fer molt més, la baixada d'aquestes setmanes no té explicació lògica, hem perdut eficàcia defensiva i comès errors que no fèiem "