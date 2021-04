El 'antiviral' que Maduro recomana per prevenir el Covid és un col·lutori bucal

@EP





Nicolás Maduro va recomanar en un vídeo que Facebook ja ha retirat de la seva plataforma l'ús de 'l'antiviral Carvativir' per tractar el Covid-19. Es referia a aquest medicament com "gotetes miraculoses" però el president de l'Acadèmia Nacional de Medicina de Veneçuela assegura que es "podrien recomanar únicament com col·lutori bucal".





López Loyo va assegurar a Onda La Superstición que aquestes "gotetes miraculoses" són en realitat un "compost vegetal a força de isotimol que va ser fa 30 o 40 anys usat com col·lutori bucal, com antisèptic local". A més, ha assenyalat que "en alguns casos va tenir un ús dermatològic i bactericida, però no se li coneix un ús antiviral real en un treball seriós d'investigació".





Així, es va mostrar en contra de les declaracions que va fer prèviament Nicolás Maduro i va assegurar que "el problema és la vacuna". Va dir que es necessita vacunar i no oferir aquest 'antiviral' com a alternativa, tal com va dir el president de Veneçuela.





"El règim de Maduro estableix que les formulacions vegetals poden servir com infusions que acompanyen la teràpia, però no tenen cap convicció científica per decretar-les com protectores o que curen aquesta patologia", ha assegurat.





A més, també va voler recordar que a dia d'avui l'Organització Mundial de la Salut no ha establert que hi hagi cap medicament que serveixi per prevenir el Covid.