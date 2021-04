CaixaBank i Endesa signen un préstec verd a 7 anys

@EP







Endesa i CaixaBank han signat un préstec verd a set anys per un import de 150 milions d'euros, destinat a assegurar la liquiditat d'Endesa i a finançar el pla de negoci projectat per als propers anys, segons ha informat la companyia.





Aquesta nova operació financera torna a estar vinculada així a criteris de sostenibilitat ESG (Environmental, Social and Governance) però amb una gran novetat per a Endesa: per primera vegada, les condicions crediticies estan lligades a un objectiu de reducció d'emissions Scope 1 (2eq/kWh a finals del 2023 pels 183 gCO2eq/kWh de tancament del 2020).





El préstec, segons ha assegurat la companyia, compta a més amb condicions "molt competitives" respecte al mercat i mostra el suport de CaixaBank a iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en carboni.





Aquest últim préstec amb CaixaBank se suma al recent anunci que va fer la companyia en haver completat la vinculació de tota la seva operativa financera a objectius de sostenibilitat, cosa que contribueix a reforçar el seu compromís amb els objectius de descarbonització i a més compromet les entitats financeres amb les quals treballa.





A més, la companyia va anunciar al mercat a finals de novembre, en presentar el seu Pla Estratègic 2021-2023, que el 60% de tot el seu deute brut estaria lligat a objectius de sostenibilitat a finals del 2023. En el tancament del 2020 aquest percentatge era del 45%.





Aquestes operacions són una peça clau en l'estructura del deute d'Endesa, i assegura la seva liquiditat i permet finançar el pla de negoci per al 2021-2023 que es va presentar al mercat a finals de l'any passat i en el qual la companyia va actualitzar la seva estratègia de Transició Energètica basada en dos grans pilars.