Koeman: "La Copa ens dona certa tranquil·litat, ara anem a per la Lliga"

L'entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, va celebrar el títol de Copa del Rei aquest dissabte en superar (0-4) l'Athletic Club i va reconèixer que dona "tranquil·litat" al seu equip, que ja té un títol aquesta temporada, per anar encara a la recerca de la Lliga.





"L'equip fa un temps que juga amb tres centrals, és el millor sistema per jugar contra un equip com l'Athletic. La clau és com hem sortit, molt concentrats, molt bé amb la pilota. Tenir tanta pilota, desgasta físicament el nostre contrari. Els ha costat molt la segona part", va dir en roda de premsa.





El quadre blaugrana va passar per sobre del blanc-i-vermell en la final que es va celebrar a La Cartuja de Sevilla, una actuació i un títol que reforça el neerlandès a la banqueta per seguir la propera temporada. "No està a les meves mans la decisió. Tinc un any més de contracte. A final de temporada sempre és 'què has guanyat', de vegades molesta, cal guanyar coses", va afirmar.





"Al final compten els títols com a entrenador, malgrat guanyar coses, en el club es veu una línia des del primer dia. Els canvis han estat molt bons, la gent jove amb qui hem acabat avui són el futur. No és un any de transició, però la gent, directius, president sobretot, sap d'on venim.





"Estem en un bon camí. És un títol importantíssim per al club en el moment que estem, fent canvis. Ens dona certa tranquil·litat perquè ja tenim un títol a la butxaca i ara anem a per la Lliga perquè també tenim opcions", va afegir.





D'altra banda, a Koeman li van preguntar pel futur de Messi, autor d'un doblet en una altra exhibició. "Mai se sap, és Messi qui ha de decidir el seu futur, com ha dit el president, farem el màxim perquè es quedi, perquè una vegada més, en una final ha demostrat ser el millor jugador del món, ha liderat l'equip. També cal destacar els altres, han treballat molt, han privat de buscar Messi entre línies i l'equip ha estat espectacular", va acabar.