105 persones van morir per un accident laboral al febrer

@EP





Un total de 105 treballadors van morir en un accident laboral al febrer del 2021, un 15 menys que en el mateix mes del 2020, cosa que implica un descens del 12,5%, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social.





D'aquestes defuncions, 90 es van produir durant la jornada de feina, 6 menys que en el mateix mes del 2020, cosa que suposa un descens percentual del 6,2%. Els 15 accidents mortals restants que es van registrar van ser sinistres 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina i viceversa), 9 menys que en el mateix període de l'any passat (-37,5%).







En conjunt, es van comptabilitzar 84.426 accidents laborals amb baixa, cosa que suposa un descens del 10,4% respecte al nombre de sinistres que es van registrar en el segon mes del 2020.

Del total de sinistres, 70.672 accidents es van registrar en el lloc de feina i 13.754 van ser sinistres 'in itínere'. Els primers van caure un 13,3%, mentre que els segons van créixer un 8,5% respecte al mateix període de l'any passat.







Els accidents lleus amb baixa al lloc de feina dels assalariats van sumar 70.037 en el primer mes de l'any, un 13,3% menys, i els greus van ser 545, un 15% menys que un any abans. En el cas dels sinistres 'in itínere' es van registrar 13.612 accidents de caràcter lleu (+8,9%) i 127 de gravetat (-18,6%).





GAIREBÉ 5.000 ACCIDENTS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS



L'estadística distingeix entre accidents laborals d'assalariats i de treballadors per compte propi. Dels 84.426 sinistres amb baixa registrats al febrer del 2021, 79.456 els van sofrir assalariats (-11%) i 4.970 van correspondre a treballadors autònoms (-0,2%).





Des de l'1 de gener del 2019 la cobertura específica de la Seguretat Social per accident laboral en el cas de treballadors autònoms va passar a ser obligatòria amb caràcter general, mentre que al 2018 era majoritàriament voluntària i només la tenia prop d'un 20% dels autònoms.





Entre els accidents d'assalariats comptabilitzats al febrer, un total de 66.102 es van produir al lloc de feina, un 14% menys que en el segon mes del 2020, mentre que 13.354 van ser sinistres 'in itínere', xifra que és un 8,2% superior a la de l'any anterior.





Els accidents lleus d'assalariats amb baixa al lloc de feina van sumar 65.561 al febrer, un 14% menys, i els greus van aconseguir els 458, un 14,2% menys que en el mateix mes de l'any anterior.

En el cas dels sinistres 'in itínere', els treballadors assalariats van registrar 13.229 accidents de caràcter lleu (+8,8%) i 111 de gravetat (-24%).





Per la seva banda, dels 4.970 accidents que van sofrir els treballadors autònoms al febrer, 4.570 (-1,4%) es van produir al lloc de feina i 400 (+14,9%) van ser sinistres 'in itínere'.





L'estadística també mostra que a més es van notificar 78.963 accidents laborals sense baixa, un 21,3% menys que en el mateix període del 2020.





BAIXES LABORALS PER COVID



En l'estadística s'han tornat a incloure els accidents que han causat baixa en el període de referència, que ha rebut l'Autoritat Laboral Provincial, tot i que encara són dades provisionals.

Al febrer del 2021, l'estadística recull que un total de 3.519 persones van estar de baixa per coronavirus. D'aquestes, 3.508 van ser lleus, 8 greu i 3 mortals.





Per comunitats autònomes, la xifra més alta de baixes per Covid es va aconseguir al febrer del 2021 i van ser a Catalunya (755), Castella-la Manxa (676), Madrid (642) i Aragó (330). Per darrere, els segueixen Andalusia (296), Comunitat Valenciana (187), Astúries (136), Extremadura (86), Castella i Lleó i Cantàbria (79 a totes dues), País Basc (55), Múrcia (54), la Rioja (43), Galícia (40), Balears (37), Navarra (15) i Canàries (9).





Tenint en compte l'activitat econòmica, un total de 3.259 persones que es van donar de baixa treballaven en activitats sanitàries, 165 en assistència en establiments residencials, 84 en administració pública i defensa i 11 en altres activitats.





SINDICATS DEMANEN INTEGRAR LA SALUT LABORAL EN LA PÚBLICA



UGT i CCOO han reclamat la plena integració de la salut laboral en la salut pública, amb més convenciment des de l'experiència de la pandèmia, "cosa que exigeix més coordinació entre els departaments de sanitat i de treball tant a l'Administració General de l'Estat, com a les comunitats autònomes".





També han insistit en la necessitat de dotar de més recursos tant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social com a l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i als instituts regionals.





"La feina ha de ser decent, digna i de qualitat, lliure de riscos. Ningú no hauria d'haver d'escollir entre feina i salut", han deixat clar tots dos sindicats.





UGT, per la seva banda, ha insistit en la necessitat de negociar urgentment un pla de xoc contra la sinistralitat laboral. "La precarietat laboral mata i està darrere dels accidents i les morts a la feina", segons ha denunciat el sindicat.