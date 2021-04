Els bombers rescaten una persona que ha caigut per un barranc

Els bombers han rescatat a primera hora del matí a una persona que ha caigut per un barranc a Sant Pere de Riudebitlles. L'excursionista passejava per la zona del camí de Les 100 escales, prop del riu, quan s'ha accidentat i ha caigut per un barranc d'uns 5 metres.







Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions dels bombers de Catalunya, que han treballat per treure l'herba i poder arribar fins a aquesta zona de difícil accés.





Quan s'han pogut obrir pas, els bombers s'han ajudat d'una escala i han baixat juntament amb els Serveis d'Emergències Mèdiques a socórrer l'excursionista. Després d'una primera avaluació l'han desplaçat amb una llitera fins a l'ambulància.