Desallotjades 54 persones d'una festa en un bar de Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana ha identificat i desallotjat aquest dissabte a la nit 54 persones que estaven fent una festa en un bar musical del districte barceloní de Ciutat Vella.





Es tracta d'una festa "no autoritzada" en la qual no es respectaven les mesures per contenir els contagis de coronavirus, ha explicat la Guàrdia Urbana en un tuit que ha recollit Europa Press.





A més, han interposat 58 denúncies per infraccions i han aixecat un acta d'inspecció al local on se celebrava.