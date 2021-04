VÍDEO: Diversos morts i un centenar de ferits al descarrilar un tren a Egipte

@EP





Segons fonts locals, i tot i que encara no és oficial, al menys 32 persones has perdut la vida i altres 109 han resultat ferides al sortir-se de la via un tren a la província de Governació de Qalyubia, a Egipte.





A més, han comunicat que fins a vuit vagons s'han bolcat quan el tren, amb destinació al Caire, ha descarrilat.





Fins a 50 ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc de l'accident, que s'ha produït en la línia que uneix el Caire amb Al Mansur, a l'alçada de Touj. Els serveis d'emergència treballen per traslladar a tots els ferits als tres hospitals de la província.







Fins al moment es desconeixen les causes de l'accident, però no és l'únic que hi ha hagut al país en els últims anys. Normalment, estan provocats per les inadequades infraestructures i la manca de manteniment.







