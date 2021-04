Hoffman vol optimitzar des de Barcelona la bateria dels mòbils

@EP



El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, vol crear un consorci públicoprivat amb empreses, universitats i centres d'investigació per abordar des de Barcelona el que considera que és el proper repte per a la indústria mòbil: l'optimització de les bateries.





En una entrevista amb el diari ABC que ha recollit aquest diumenge Europa Press, Hoffamn ha argumentat que els mòbils actuals són més potents que els que van portar la humanitat a la Lluna --ha dit textualment-- mentre que el camp de les bateries "no ha avançat tant".





Ha celebrat la "bona predisposició" de les administracions per a la creació del consorci que proposa, i ha assegurat que pretén celebrar al novembre una conferència internacional per establir les seves bases.





Quan li han preguntat quin serà el futur del Mobile World Congress (MWC) quan l'acord amb Fira de Barcelona conclogui al 2024, ha advocat per una renovació: "Per què voldríem canviar una cosa així?", ha reflexionat.





L'MWC, EN PERILL AL 2017



Ha afirmat que, al 2017, els esdeveniments polítics van fer perillar la continuació de l'MWC: "Si Catalunya s'arriba a convertir en un país independent, i ningú no hagués pogut viatjar fins aquí, no haguéssim pogut organitzar el congrés", ha alertat.





Ha recordat que, tot i que molta gent es va preocupar, l'organització no van arribar a fer plans alternatius ni de contingència: "Afortunadament, no vam haver d'enfrontar-nos-hi".





Ha assegurat que ara no els preocupa "la inestabilitat política", que tenen bona relació amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern central i que, a parer seu, la capital catalana no ha perdut prestigi.





CONDICIONA L'MWC A LES RESTRICCIONS



Quan li han preguntat si està garantit que se celebri l'MWC al juny, ha dit que ho pot "assegurar" amb l'única excepció que les autoritats sanitàries obliguin a ajornar-ho a causa de la situació epidemiològica.





Ha defensat que estan "molt per sobre dels estàndards màxims de seguretat" i que, tot i que no pot garantir que algú que acudeixi a l'MWC no es contagiï, sí que faran tot el que estigui a les seves mans per evitar-ho.





Espera aconseguir la capacitat màxima d'assistents, que serà de 52.000, i ha augurat que serà més fàcil que els visitants procedeixin d'Europa o d'Espanya, motiu pel qual estudia crear una oferta que els "apel·li" directament.