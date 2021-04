Grace Kelly: actriu frustrada i princesa consort maltractada

Getty Images





Grace Kelly va ser en la seva joventut una de les actrius més aclamades de Hollywood. Va arribar fins i tot a guanyar un premi Oscar, però la seva carrera en el món del cinema es va veure frustrada quan va conèixer a qui es va convertir en el seu marit: el príncep Raniero III de Mònaco.





Kelly va abandonar la seva llar als Estats Units i es va traslladar a Mònaco, on va contreure matrimoni amb el príncep i es va convertir en princesa consort el 1956. Però el que va començar amb il·lusió per l'amor que sentia aviat es va convertir en una gran desil·lusió.





De fet, per als més supersticiosos, pot resultar un pecat casar-se amb un vestit que porti perles, ja que asseguren que això porta mala sort. I el de Grace Kelly en portava moltes, ja que la seva dissenyadora Helen Rose el va teixir a força d'encaix, retalls de seda i perles aquí i allà per tot el vestit.







Casualitat o no, un cop Kelly es va casar amb Raniero III la seva vida va canviar cap a pitjor. Va haver d'abandonar definitivament el món cultural, en el qual era ambiciosa i aspirava a arribar lluny. Fins i tot va rebutjar un paper en una pel·lícula anys més tard per l'enrenou que això va causar. "Actuar no és propi d'un membre de la reialesa", va dir el seu marit.





Per a ell, estar al costat d'una dona coneguda com era Grace Kelly va ser tota una sort. Li va donar molta publicitat i es va parlar molt de l'enllaç. Aviat van arribar els fills: la princesa Carolina el 1957 i el príncep Albert II un any més tard.





Però també van arribar els rumors d'infidelitat per part del seu marit. Els seus maltractaments, el seu tracte fred, les seves normes i el viure sota les seves ordres i control. També els menyspreus de la seva família. El maltractament psicològic. Segons explica Robert Lacrey al documental de Grace Kelly, la princesa "es va adonar que no tenia res en comú amb Raniero".





A el no poder suportar la situació, Grace Kelly va començar a patir atacs de pànic i nervis. I això no va ser l'única cosa tràgica que li va passar: el pitjor va ser perdre la vida en un fatal accident de trànsit amb només 52 anys.