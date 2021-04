Un quilòmetre de retencions a Terrassa per un accident a la C-58

@EP





Un accident a la C-58 a l'alçada de Terrassa, direcció Manresa (Barcelona), ha provocat aquest diumenge a la tarda un quilòmetre de retencions.





A causa del sinistre s'ha hagut de tallar un carril al trànsit que, a les 19 hores, encara estava tancat, han confirmat fonts del Servei Català de Trànsit (Sct) a Europa Press.





Es tracta d'un accident amb dos cotxes implicats --pendents de retirar de la via-- en el qual no hi ha hagut ferits greus.