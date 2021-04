Neix la Superlliga, una revolucionària competició que vol passar per sobre de la Fifa y la UEFA

Dotze clubs europeus, entre ells el Reial Madrid, el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid, han anunciat aquest dilluns la fundació d'una Superlliga, on hi participaran un total de 20 equips.

"Dotze dels clubs de futbol més importants d'Europa anuncien avui dilluns que han arribat a un acord per formar una nova competició, la Superlliga, governada pels seus Clubs Fundadors", assenyala el comunicat publicat a la web del Reial Madrid.





Partit del FC Barcelona contra l'Atlètic @ep





El Milan, l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el Chelsea, el FC Barcelona, l'Inter, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Reial Madrid i el Tottenham Hotspur són aquests clubs fundadors i "es convidarà a altres tres perquè puguin unir-se abans de la temporada inaugural, que començarà al més aviat possible".





"De cara al futur, els Clubs Fundadors esperen mantenir converses amb la Uefa i la Fifa cercant les millors solucions per la Superlliga i per al conjunt del futbol mundial", afegeix el comunicat, que adverteix que la creació d'aquesta nova lliga "es produeix quan la pandèmia mundial ha accelerat la inestabilitat de l'actual model econòmic del futbol europeu".





Quant al format, hi participaran 20 clubs, els 15 fundadors i altres cinc equips addicionals que "es classificaran anualment sobre la base del rendiment de la temporada anterior" i tots els seus partits "es jugaran entre setmana". "Tots els clubs seguiran competint en les seves respectives lligues nacionals, preservant així el calendari tradicional que està al centre de la vida dels clubs", afegeix.





L'arribada de la Superliga semblava ja imminent quan aquest diumenge va provocar la reacció en contra de la seva creació de la UEFA, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), LaLiga, la Federació Anglesa de Futbol (FA), la Premier League, la Federació Italiana de Futbol (FIGC) i la Llega Sèrie A, a través d'un comunicat conjunt.





"Si això succeís, desitgem reiterar que nosaltres, la UEFA, la FA anglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Llega Sèrie A, però també la FIFA i totes les nostres federacions membre, seguirem units en els nostres esforços per a detenir aquest cínic projecte, un projecte que es fonamenta en l'interès propi d'uns pocs clubs en un moment en què la societat necessita més que mai la solidaritat", van advertir.





No obstant això, el projecte d'una nova lliga amb la gran majoria dels clubs potents del 'Vell Continent' es va fer oficial ja de matinada, una competició que xoca de manera frontal amb la tradicional Copa d'Europa, Lliga de Campions de la UEFA. "Durant anys, els Clubs Fundadors han tingut com a objectiu millorar la qualitat i la intensitat de les competicions europees existents i, en particular, crear un torneig en el qual els millors clubs i jugadors puguin competir entre ells de manera més freqüent", diuen, admetent que el projecte porta anys gestant-se.





"En els últims mesos s'ha mantingut un diàleg intens amb els òrgans de govern sobre el futur format de les competicions europees. Els Clubs Fundadors creuen que les sol·lucions proposades pels reguladors no resolen les qüestions fonamentals, que són tant la necessitat d'oferir partits de més qualitat, com obtenir recursos financers addicionals per a tothom del futbol", afegeixen.





A més, la nota oficial que comparteixen també en els seus web oficials el Liverpool, l'Arsenal, el Tottenham, el Chelsea i la Juventus, avancen ja el format que volen per a la nova lliga. "La temporada començarà a l'agost amb la participació dels clubs en dos grups de deu, que jugaran partits d'anada i volta; els tres primers de cada grup es classificaran automàticament per als quarts de final. Els equips que acabin en quarta i cinquena posició jugaran un playoff addicional a doble partit. Posteriorment es jugaran playoffs de doble partit a partir d'habitacions per a arribar a la final, que es disputarà a partit únic, a la fi de maig, en una seu neutral", revelen.





La nota del naixement d'aquesta Superlliga també avança la intenció de crear una lliga femenina "el que contribuirà a l'avanç i desenvolupament del futbol femení". "Aquest nou torneig anual proporcionarà un creixement econòmic significativament major, la qual cosa permetrà fer costat al futbol europeu a través d'un compromís a llarg termini, que les aportacions a la solidaritat, creixin en línia amb els ingressos de la nova lliga europea", apunten.





"A canvi del seu compromís, els Clubs Fundadors rebran, en conjunt, un pagament d'una sola vegada de 3.500 milions d'euros dedicat únicament a escometre plans d'inversió en infraestructures i compensar l'impacte de la pandèmia del COVID", afegeixen en la nota que inclou les primeres declaracions de Florentino Pérez, president del Reial Madrid i de la Superliga.





"Ajudarem el futbol a tots els nivells a ocupar el lloc que li correspon en el món. El futbol és l'únic esport global en el món amb més de 4.000 milions de seguidors i la nostra responsabilitat com a grans clubs és respondre als desitjos dels aficionats", diu Florentino, en la línia de Joel Glazer i Andrea Agnelli, vicepresidents, convençuts que "la Superliga obrirà un nou capítol per al futbol europeu, assegurant una competició i instal·lacions de primer nivell, i un major suport financer per a la piràmide del futbol en general".