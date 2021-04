Pedro Duque, sobre Abril i Bosé: "Un famós ha de tenir cura amb les coses que diu"

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha assegurat, en referència a les declaracions negacionistes de personatges del món de la Cultura com Victoria Abril o més recentment Miguel Bosé, que "una vegada que un es fa una mica famós o conegut, té anar amb compte amb les coses que diu i tractar de no confondre les persones ".





Pedro Duque (EP)





En una entrevista, ha indicat que les cares conegudes haurien de tractar de "no donar-los por, neguit o desconfiança" als ciutadans davant aquelles coses en què els ciutadans han de confiar, com és el cas de les vacunes contra la COVID-19. "Per pròpia experiència ho sé", afegeix.





No obstant això, Duque admet que, en viure en una "societat lliure", hi ha "una llibertat d'expressió que és bàsicament sagrada". "Les persones han de tenir dret a dir les coses, la població és molt més selectiva que el que es podria pensar per Twitter, quina informació li sembla útil i quina informació li sembla poc útil", defensa.





En aquest sentit, declara tenir "molta confiança" que els ciutadans sàpiguen veure, per exemple, quins medicaments són bons i efectius per guarir malalties. "La gent sap distingir i per això tenim llibertat d'expressió", justifica.





Per això, no és partidari de sancionar aquestes persones per les seves declaracions: "No entenc que es pugui ni es degui sancionar les persones per l'exercici de la llibertat d'expressió". En certa manera, creu que les afirmacions de famosos sobre qüestions negacionistes tenen un "efecte molt limitat" en els ciutadans i només suposen un "perill" per a unes "poques persones". "Però sancionar les persones perquè digui barbaritats o coses manifestament errònies no es pot fer", deixa clar.





Per contrarestar això des de la part institucional, Duque advoca per "informar" de les veritats des del Govern i en confiar la tasca que realitzen els periodistes, "que recapten informació de diversos llocs per després fer una informació molt més equànime". Fins i tot llançar campanyes "estaria bé pensat", encara que el ministre reconeix que "no hi ha temps" per a això.





PREVISIÓ DE VACUNACIÓ

Preguntat sobre si la paralització de l'arribada de les dosis de Janssen a Espanya complicaria la previsió de vacunació, Duque és clar: "Nosaltres tenim contractades un nombre de vacunes més que suficient per arribar a l'objectiu del 70% de la població adulta abans de final d'estiu ". "Per descomptat, les explica surten", insisteix.





De fet, assegura que les dosis que anava a rebre Espanya de la vacuna de Janssen representen "una quantitat bastant petita" de les dosis totals de vacunes que el país va rebre durant aquest mes d'abril, i confia que en aquest mes es resolgui la situació.





"Quan es comença a vacunar la gent amb les diferents vacunes, s'obtenen noves dades que fan que calgui prendre precaucions extra i tenir més vacunes per donar-se un temps fins que es prenen les decisions correctes, però això crec que en cap cas tindrà efectes sobre l'objectiu final ", explica el ministre en referència als efectes adversos que s'han anat coneixent d'algunes vacunes, i afirma que" està totalment garantit "el procés per arribar a l'objectiu marcat per la UE.





Així, indica que quan es produeix una suspensió en l'administració d'un fàrmac, "és millor no treure conclusions immediatament", sinó esperar que les autoritats sanitàries es manifestin en base a les dades científiques disponibles. "Crec que no hem de reaccionar tan ràpid a aquests canvis que ocorren, que són normals, previsibles quan les fàbriques estan al límit i s'està vacunant a milions de persones amb un medicament nou que mai s'havia fet a la vida a aquesta velocitat", afegeix.





Pel que fa a si la vacuna de AstraZeneca hauria de subministrar a aquells que així ho desitgin, Duque es mostra a favor d'"esperar una mica de temps per poder prendre una decisió més fonamentada en dades científiques" per establir l'administració voluntària amb aquesta vacuna. "El millor que podem fer és informar la població que això és el resultat d'aplicar el procés científic adequat a màxima prudència i a tenir a la fin un producte que és completament segur", defensa.





I, segons Duque, en el moment en què es tingui tota la informació sobre les vacunes, la ciutadania tindrà "confiança" i "fe" en elles com amb qualsevol altre medicament. En aquest sentit, recorda com al setembre i octubre la gent semblava que tenia dubtes sobre la vacuna i com les coses han canviat des de llavors. "Encara no hi eren ni aprovades, ni teníem informació de quin seria el seu eficàcia ni la seva seguretat", recorda Duque.





"NO S'HA DE REACCIONAR TAN RÀPID"

El ministre es refereix amb que cal tenir més informació sobre les vacunes al fet que les dades recollides han d'aparèixer en el prospecte, com actualment succeeix amb qualsevol medicament al mercat. "El més probable és que aquests efectes siguin deguts a alguna cosa, que estan començant a trobar en aquests dies", opina.





Segons assevera, quan es passa "de milers a milions" de persones en el subministrament d'un fàrmac, és quan es troben alguns detalls "impossibles" de detectar en els assaigs clínics previs. "Hi haurà unes condicions per les quals no hagis de prendre aquest medicament, però et prens un altre, en un assaig no pots tenir gent que estigui prenent tots els medicaments del món; (els efectes) només es troben a posteriori", explica.





Per això, considera que els ciutadans no han de "reaccionar tan ràpid" a l'hora de canviar d'idea sobre si volen o no vacunar-se. De fet, el ministre suggereix el següent per evitar que la població "s'alarmi sense necessitat", és a dir, abans que hi hagi suficients dades: "Potser no hauríem de donar tanta informació sobre els processos interns que tenen lloc a les autoritats reguladores".





LA VACUNA ESPANYOLA: "SOM BASTANT PROP"

Preguntat sobre la vacuna espanyola, el ministre assegura que en qüestió d'"unes poques setmanes" començaran els assajos clínics en humans d'un dels tres projectes de vacuna amb segell espanyol. "Estem bastant a prop", postil·la.





Tal com ha descrit el ministre, en aquesta "carrera de fons" per desenvolupar una vacuna eficaç contra la COVID-19, les vacunes espanyoles estarien emmarcades dins de les vacunes denominades "de segona generació".





En primer lloc, perquè pretenen superar els possibles problemes que s'hagin anat trobant amb aquestes primeres vacunes que ja han estat aprovades i estan al mercat i, d'altra, perquè els seus tècnica és diferent, per aquest motiu els terminis siguin més lents.





"Tenim l'obligació d'afegir aquestes altres tècniques de generació de vacunes a la cartera de possibles vacunes per potser tenir eines per poder resoldre alguna altra qüestió que està encara sense resoldre, com quant dura la vacuna", precisa.