Vehí no veu "viable" que la CUP entri ara al Govern però s'obre a valorar-ho en dos anys

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí (CUP) ha assegurat aquest dilluns que no veu "viable" que el seu partit entri al futur Govern a hores d'ara però s'ha obert a valorar-ho en dos anys, coincidint amb la moció de confiança que inclou el seu acord d'investidura amb ERC per investir el candidat republicà, Pere Aragonès.





Mireia Vehí @ep





"Si en dos anys hi ha un canvi, hi ha una disposició i s'ha treballat bé, la CUP, de forma dinàmica i natural, es pot tornar a plantejar el debat", ha afirmat en una entrevista a TV3.





No obstant, ha precisat que és la postura de la CUP considerant quina és la proposta d'ERC fins a la data, a partir de l'acord d'investidura aconseguit: "Deia dos anys perquè és el que marca l'acord. Si hi hagués un gir en la legislatura "amb un referèndum, una banca pública i una energètica pública imminents, la CUP tornaria a plantejar-s'ho, ha dit Vehí.





Preguntada per suposats vetos de la seva formació a possibles futurs membres de Govern, ha defensat que certs "perfils ultraconservadors no responen al que ha votat el país" --més independentisme i més esquerra, segons ella--, però ha matisat que la CUP no té la força necessària per vetar ni són qui per fer-ho, en les seves paraules.





També ha defensat que el seu acord amb ERC "no inclou pressupostos, inclou la investidura", encara que sí recull el compromís dels 'cupaires' a abordar conjuntament amb ERC els comptes de la Generalitat.





CONGRÉS I GOVERN





En l'àmbit de Congrés dels Diputats, ha advocat per arribar a un acord d'unitat d'acció entre els partits independentistes davant aquells assumptes "que donen governabilitat a l'Estat", com investidures o pressupostos.





Pel que fa a la taula de diàleg amb el Govern, ha assegurat que la CUP no li veu recorregut: "ERC creu que sí? Que continuï", mentre les dues formacions treballen en les condicions per organitzar un nou referèndum d'autodeterminació, segons ha afirmat .