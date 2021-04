Escrivà advoca per estendre els ERTO altres tres o quatre mesos més, posant el focus als incentius

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dilluns que "amb tota seguretat" els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es van a prorrogar més enllà del 31 de maig, i ha advocat per seguir amb l'esquema actual d'estendre'ls per un període de tres o quatre mesos, com s'ha vingut fent fins ara.





José Luis Escrivá @ep





Escrivà, en declaracions a Antena 3, ha explicat que allargar els ERTO per un període de tres o quatre mesos no busca afegir "incertesa", sinó que aquest termini dóna al Govern i els agents socials flexibilitat per anar analitzant la seva evolució en funció dels "floretes" de la pandèmia i fer els ajustaments precisos.





El ministre ha recordat que Govern, sindicats i empresaris fan un seguiment setmanal de l'estat dels ERTO, que estan "funcionant molt bé", i ha assenyalat que a principis de maig s'asseuran "formalment" per obrir la negociació sobre la seva pròrroga més enllà del 31 de maig.





Escrivà ha posat èmfasi que el model dels ERTO aplicat des de l'esclat de la pandèmia ha anat oscil·lant entre la protecció a empreses i treballadors i els incentius per a la reincorporació dels treballadors en ERTO al mercat laboral.





En aquest sentit, ha subratllat que, a partir de maig, quan es torni a obrir la negociació per prorrogar aquesta eina, el Govern "també posarà l'èmfasi" en els incentius per a la tornada a la feina dels empleats que es trobin en ERTO.





L'esquema actual dels ERTO, en vigor fins al 31 de maig, preveu exoneracions en les cotitzacions de les empreses amb menys de 50 treballadors de sectors 'ultraprotegits' i de la seva cadena de valor del 85%, tant per a empleats reincorporats com suspesos. Per a les que tenen més de 50 treballadors, aquests incentius són del 75%.





En els ERTO per impediment d'activitat, les exoneracions són del 100% per a empreses amb menys de 50 treballadors i del 90% per a les que tinguin més de 50 treballadors en plantilla, mentre que en els ERTO de limitació d'activitat les exempcions seran decreixents fins maig de 2021.





Així, per a empreses de menys de 50 treballadors, aquestes van ser de 100% al febrer i del 90% al març i seran del 85% a l'abril i del 80% al maig. Per a les que tinguin més de 50 treballadors, són del 90%, del 80%, del 75% i del 70%, respectivament.





Segons les dades de la Seguretat Social a tancament de març, el nombre de treballadors en ERTO era de 743.628 persones, el que suposa 115.913 treballadors menys que al febrer en la sèrie revisada (-13,5%) i 155.755 menys (-17, 3%) en funció de la data de notificació.