Un de cada tres pacients amb ventilació assistida durant la primera onada va morir, segons un estudi

La taxa de mortalitat dels pacients amb Covid-19 que van requerir ventilació assistida a Espanya durant la primera onada de la pandèmia va ser d'un 33 per cent, segons ha ressaltat el doctor Antonio Torres Martí, pneumòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, durant la II Congrés Nacional Covid-19.







UCI





L'expert ha presentat l'estudi 'CIBERESUCICOVID', l'objectiu ha estat investigar els factors de risc i pronòstic de pacients Covid-19 en les unitats de cures intensives (UCI) espanyoles. A més, aquest treball permet la possibilitat d'elaborar un seguiment, després d'un any de l'alta hospitalària, que permetrà determinar la mortalitat i les seqüeles respiratòries; realitzar un estudi epigenètic, i fer una avaluació de biomarcadors en la patogènesi, mortalitat i efectivitat dels tractaments.





"En el pic de la pandèmia, d'un 20 a un 30 per cent dels pacients hospitalitzats a Espanya van requerir ser ingressats a l'UCI i més del 80 per cent van necessitar ventilació mecànica per síndrome de destret respiratori agut (SDRA). A més, un elevat nombre d'aquests pacients van mostrar complicacions i una elevada taxa de mortalitat, del 30 al 60 per cent ", detalla l'especialista.





Els investigadors han fet un seguiment dels pacients que van requerir ventilació mecànica, a tres mesos de l'alta, i un 82 per cent presenta alteracions de les proves funcionals respiratòries, la meitat té sensació d'ofec, el 70 per cent mostra alguna alteració a l'escàner toràcic i un 30 per cent fatiga muscular. "Tots aquests indicadors ens permetran avançar per avançar en millors respostes terapèutiques i valorar la seva eficàcia a llarg termini", apunta Torres Martí.





Durant la seva intervenció, la doctora Marina Blanc Aparicio, pneumòloga del Complex Hospitalari Universitari La Corunya i coordinadora de l'Àrea d'Asma de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), ha recordat que durant la primera onada de la Covid-19 es van emprar fàrmacs com lopinavir / ritonavir, hidroxicloroquina / cloroquina i azitromicina, que van deixar d'utilitzar-se per la seva falta d'eficàcia.





"El tractament de la Covid-19 es sustenta en 3 aspectes clau: les mesures de suport respiratori que van des del oxigen convencional fins a la ventilació mecànica invasiva, passant per l'aportació d'alt flux d'oxigen i la ventilació no invasiva, el tractament antiviral per als pacients que necessiten oxigen, sent el remdesivir el que compta amb més evidència d'aconseguir una reducció de mortalitat, i el tractament dirigit al control de la resposta inflamatòria, amb corticosteroides, passats els primers dies dominats per la replicació viral ", ha afirmat .





Aquesta especialista ha asseverat que actualment estan en marxa més de 2.000 assajos clínics i que la investigació actual es dirigeix a identificar potencials dianes terapèutiques, com la proteasa TMPRSS2, que actua facilitant la unió de la proteïna S al receptor ACE2.