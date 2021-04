Govern i CCAA destinaran 123.700.000 a programes de desenvolupament rural i agroalimentaris

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha presidit aquest dilluns la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural en la qual s'ha aprovat la distribució territorial de 123,7 milions d'euros, dels quals una mica més de 104 milions d' euros corresponen al finançament de l'anualitat 2021 dels programes de desenvolupament rural 2014-2020 de les comunitats autònomes i altres 19,6 milions d'euros al programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet.





Tractor treballant en el camp (EP)







La distribució dels fons s'ha realitzat d'acord amb els acords de l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per al finançament dels programes de desenvolupament rural de al període 2014-2020, aplicables fins a l'any 2023 d'acord amb la normativa europea ( regla N + 3) que permet sumar tres exercicis a la data de finalització del cicle de referència (en aquest cas l'objectiu és atendre el cofinançament de l'anualitat 2021).







Planas ha ressaltat que aquestes transferències arribaran a les comunitats autònomes en les pròximes setmanes, al temps que ha destacat el compromís de Govern per distribuir aquests fons de desenvolupament rural en el mes d'abril, tal com ja va realitzar l'any passat, davant anys anteriors en els quals aquestes transferències es realitzaven en l'últim trimestre del l'any.





Els programes de desenvolupament rural inclouen mesures de suport orientades a millorar la competitivitat del sector agroalimentari, assegurar la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció enfront del clima, i a aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals.





Aquestes mesures es financen amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i les contribucions financeres de les comunitats autònomes i de l'Administració General de l'Estat.





D'altra banda, la Conferència Sectorial ha autoritzat el repartiment de fons comunitaris per al curs 2021-2022 corresponent al Programa Escolar de Consum de fruites i hortalisses, que suposa un total de 13, 29 milions d'euros. Així mateix, s'han distribuït 6,3 milions d'euros per al Programa de llet per al curs escolar 2021-2022.