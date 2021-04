Un cadell s'empassa uns AirPods i desconcerta el veterinari perquè encara funcionen

Un cadell ha hagut de sotmetre a una cirurgia després de empassar-se els AirPods del seu amo. Rachel Hick es va veure obligada a portar el seu golden retriever Jimmy als veterinaris després adonar-se que s'havia menjat la funda dels seus auriculars, segons informa el diari anglès Mirror.





Radiografia de Jimmy - Imatge: Hull Live WS





La jove de 22 anys de Hull va explicar als mitjans que el seu "cor va donar un tomb" després que Jimmy s'empassés l'estoig sencer quan els auriculars li van caure de la butxaca, informa Hull Live. Miraculosament, el cirurgià de Vets Now a Hull (East Yorkshire, Regne Unit), va aconseguir recuperar el cas després de realitzar la cirurgia, i fins i tot encara funcionen.





La propietària del gos va afirmar: "Era Diumenge de Pasqua i Jimmy té la seva pròpia compte d'Instagram, així que estava fent fotos d'ell regalant-li el seu primer ou de Pasqua de gos per utilitzar a Instagram. Estava saltant, corrent i tornant-se boig. Estava tan emocionat ... "





"Mentre saltava, vaig treure les meves AirPods de la meva butxaca i van caure a terra, i abans que me n'adonés se'ls havia menjat sencers. Rachel es va afanyar a anar a un servei d'emergència per a mascotes fora d'horari, on el cas va aparèixer en un escaneig.





Susana Jauregui, la veterinària que va atendre el gos al centre de Hull, va explicar a Mirror que "li va fer una radiografia a Jimmy i les imatges de la radiografia van mostrar clarament que l'estoig dels AirPods encara estava intacte en el seu sistema digestiu".





"Hi havia el risc que causés una obstrucció i, com es tractava d'un estoig de càrrega, a Steven també li preocupava la fuga d'àcid de la bateria, de manera que, després de discutir la situació amb els propietaris de Jimmy, va accedir a operar.





"Jimmy és un gos bonic i té sort de que els seus amos actuessin amb tanta promptitud. L'àcid de la bateria és molt perillós per als gossos, a l'igual que els objectes estranys grans, especialment si se'ls permet passar a l'intestí". L'operació va ser reeixida, i el gos ja es troba en el seu domicili recuperant-se.