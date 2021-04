El Dogc publica la pròrroga de les restriccions fins el 26 d'abril

Pere Aragonès i Josep Maria Argimon @ep





El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns la pròrroga de les restriccions avalades pel comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per frenar el creixement de la pandèmia de coronavirus.





Així, es mantenen les mesures --entre les quals s'inclou el confinament comarcal-- que estaran vigents fins a la mitjanit del 26 d'abril, segons indica la resolució.





Com a excepcions, es permet la mobilitat entre comarques en el cas d'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials; compliment d'obligacions laborals, empresarials, institucionals o legals que no puguin fer-se telemàticament; assistència a centres universitaris, docents o educatius; retorn a la residència habitual; i assistència i cura de persones grans o dependents.





També es permet el desplaçament entre comarques per anar a entitats financeres; actuacions davant òrgans públics, judicials o notarials; renovació de permisos; realització d'exàmens; exercici de el dret de manifestació; per a competicions esportives autoritzades; o per causa de força major degudament acreditada.





La publicació també inclou la limitació de les reunions socials a sis persones tant en espais tancats com a l'aire lliure, la continuïtat de el toc de queda a les 22 hores i l'horari restringit de el sector de la restauració de 7.30 fins a les 17 hores.





L'hora de tancament dels establiments oberts al públic segueix sent les 21.00 hores amb caràcter general, amb possibilitat d'obrir fins a les 22.00 per a activitats culturals i restauració, i fins a les 23.00 per lliurar menjar a domicili.





Entre altres mesures, la publicació també permet que els establiments no essencials poden obrir els caps de setmana, i els locals i espais culturals poden seguir realitzant activitats extraordinàries.





En la resolució, la Conselleria de Salut ha alertat de la "enorme pressió" assistencial amb una taxa d'ocupació de llits de crítics per part de pacients amb Covid-19 encara en creixement: en dues setmanes el creixement ha estat del 23% i, segons el departament, aquesta tendència compromet seriosament l'activitat ordinària dels hospitals.