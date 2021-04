El Pentàgon confirma que un OVNI filmat el 2019 és real

El Pentàgon ha reconegut que un OVNI que va ser capturat per una càmera de l'Armada d'Estats Units i posteriorment difós pel documentalista Jeremy Corbell, és real. Sue Gough, una portaveu de el Departament de Defensa, ha admès que aquestes imatges van ser preses per "personal de la Marina", i que per tant, són reals.





De la mateixa manera, ha explicat que estan sent estudiades pel UAPTF (Grup de Treball de Fenòmens Aeris No Identificats) i que el Pentàgon no farà més declaracions de moment "per mantenir la seguretat de les operacions i per evitar revelar informació que pugui ser útil per adversaris potencials ".





L'enregistrament va ser realitzada al juliol de 2019 i es pot veure una mena de "piràmides voladores" que parpellegen, segons afirma Corbell. Per la forma, també podria ser una ala delta, encara que no encaixa volant a tal altura.





Aquí poden veure el vídeo de l'OVNI: