Ana Rosa explica com es troba després de vacunar-se amb AstraZeneca

Divendres passat Ana Rosa Quintana anunciava, al començament del seu programa, que aquest mateix dia rebria la primera dosi de la vacuna contra la Covid i, al voltant de les 11 del matí, la 'reina dels matins' es vacunava en directe des del Wanda Metropolità. Somrient, i amb la bufanda del seu estimat Atlètic de Madrid a la mà, la periodista manava un missatge de tranquil·litat als espanyols en confessar que no s'havia ni assabentat de la punxadeta i, sense dubtar-ho reinvindicava més vacunes a les autoritats polítiques per aconseguir immunitzar a la majoria de la població com més aviat possible.





Ana Rosa Quintana (EP)





Després de gaudir el cap de setmana d'un merescut descans, Ana Rosa ha tornat aquest dilluns a la feina i ha revelat com es troba després de rebre la primera dosi d'AstraZeneca: "No he tingut res. Ni dècimes, ni el braç ni res. No he pres res, ni paracetamol ". "Serà cert el de bitxo dolent mai mort", ha assegurat somrient.























En plena forma i amb la mateixa vitalitat de sempre, la presentadora ha revelat que està "molt feliç" i que espera amb ànsies i il·lusió la segona dosi per estar "completament immunitzada" davant del Coronavirus. Agraint un cop més - a l'igual que va fer divendres - l'immens treball que estan realitzant els tècnics sanitaris des que va començar la pandèmia, Ana Rosa ha tornat a reivindicar la compra de més vacunes a les autoritats polítiques, confessant que li va fer molta pena veure com estava de buit el Wanda Metropolità a causa de la manca de dosi. Una cosa que, per a la comunicadora, és inconcebible per deixar enrere la crisi sanitària.