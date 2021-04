Marta Rivera de la Cruz, exconsellera de Cultura de Madrid, se suma a la llista de trànsfugues de Cs

La exconsellera de Cultura de la Comunitat de Madrid i membre de Ciutadans, Marta Rivera de la Cruz, ha reaparegut aquest dilluns a la Reial Casa de Correus, seu del Govern regional, al costat de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, a la presentació de l'exposició 'Antonio López a Sol'.





Marta Rivera de la Cruz @ep





Rivera de la Cruz ha estat una de les exconselleres de Ciutadans amb què Ayuso ha tingut millor relació durant la legislatura passada i, al concloure, ha posat en valor el seu treball en nombroses ocasions. A més, no ha cessat a cap dels càrrecs de la Conselleria, excepte a ella, com si fes amb els de la resta d'àrees de la formació 'taronja'.





De fet, ha arribat a dir davant els mitjans de comunicació que li agradaria comptar amb ella si tornés a governar després de les eleccions del 4 de maig. "És aviat per parlar de a qui vaig a incloure o no en el Govern però jo tinc molt bona opinió d'ella. És una persona que ha estat absolutament lleial al seu partit", va traslladar en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press.





Fonts del Govern regional han explicat que s'ha convidat a Rivera de la Cruz a aquest acte per deferència a l'haver estat la que més ha treballat perquè aquest projecte es fes realitat durant el seu temps al front de l'àrea.





En el torn d'intervencions, la mateixa dirigent madrilenya ha agraït la feina que l'exconsellera ha realitzat durant la legislatura i molt especialment el que ha portat a terme perquè les persones que visitin la Porta del Sol puguin "admirar" aquesta obra.





"Estimada Marta, vull que tinguis en uns minuts l'oportunitat d'explicar-nos aquest projecte", ha assenyalat, abans de donar-li la paraula perquè intervingués també. Rivera de la Cruz ha recordat que quan va arribar a Madrid va veure a Antonio López pintant a la Gran Via i a l'explicar-ho a la seva mare aquesta li va dir que "aquestes són les coses que passen a Madrid".





"A Madrid passen moltes coses, se li dóna oportunitat a una noia gallega que va veure a Antonio López que pugui ser durant any i mig consellera Cultura i que un manxec sigui el gran pintor de Madrid", ha recalcat. En aquest punt, ha donat les gràcies a la presidenta per la seva "generositat" a l'hora de convidar-la a aquest acte i ha traslladat que és per a ella "un honor" haver pogut conèixer i saludar el pintor.