Miguel Bosé accepta obertament que és negacionista: "Quin respecte li he de tenir jo a aquesta merda?"

Després de la primera part de l'entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en la qual el cantant va mostrar el seu costat més íntim, el periodista continua conversant amb Bosé per intentar entendre quina és la seva postura davant la pandèmia de la Covid-19 per la qual ha rebut nombroses crítiques.





Miguel Bosé (EP)





Convençut de la seva postura negacionista davant aquest virus, Miguel Bosé assegura que el que va patir a Espanya per fer pública la seva opinió va ser un veritable atac contra la seva persona. "M'ho esperava però anem a dir les coses pel seu nom, no va ser un atac normal, va anar un bulling en què no hi va haver diàleg, no hi va haver debat i no hi va haver propostes. Només hi va haver insults, mofes i posades en ridícul però mai veuràs una opinió ". Encara que és conscient que la gent ha intentant desacreditar des que va parlar sobre la Covid-19, Bosé sentència: "Et puc assegurar que si jo en la meva vida en algun moment hagués fet cas de què diran no hagués tingut la vida i la carrera que he tingut. No hagués estat mai res ".





Fent una anàlisi sobre els motius que el van portar a mostrar la seva posició negacionista, Miguel explica sense pèls a la llengua: "Això es deslliga perquè Sánchez dóna 55 milions a GAVI i jo emeto un comunicat com havia fet sobre molts temes, dic no a la aliança Sánchez- GAVI. A partir d'aquí va venir de tots costats, va venir de diversos costats, de partits polítics i de farmacèutiques ". Encara que durant anys Miguel Bosé ha estat la cara visible del programa electoral de PSOE, l'artista deixa clar que si hagués tingut la informació que té ara, mai ho hagués fet. "Ja no votaria mai a el PSOE, amb l'edat m'he tornat més lúcid, ara no votaria a ningú, en el panorama polític mundial no hi ha persones que estiguin a l'alçada de portar una democràcia. L'última vegada vaig votar en blanc, exerceixo el meu dret i el meu obligació com a ciutadà. L'Espanya per la qual jo vaig apostar, el PSOE a què jo em vaig pujar amb un projecte meravellós, amb Felipe González, després es va acabar però jo vaig seguir per lleialtat "sentència visiblement molest.





Completament convençut que el Coronavirus no existeix i que aquest moment que estem vivint és una gran mentida que ens han fet creure els 'amos de món', Miguel insisteix que les vacunes no són la solució a aquest problema: "Jo no et vaig a convèncer d'alguna cosa que no vols, perquè és inútil. Si et quiers vacunar, Vacuna't. Jo estic més informat que tu perquè em toca directament, ho he abordat més en profunditat, aquest tema surt d'un càrtel de multimilionaris psicòpates ".





Sense poder evitar el somriure quan Évole li acosta a postures com les de Bolsonaro i Donald Trump, Miguel Bosé deixa clar que la seva crítica és contra el sistema en general: "A mi el que em molesta és el sistema sencer, sencer, fora tots. no hi ha ningú que se salvi, dretes, esquerres, republicans ... tots. Jo vull un món nou que tindrem, ho estem construint però primer cal treure'ns la tonteria aquesta de sobre que li queda res. Fernando Simón sap la veritat i per això passa de tot ".





Com abanderat de la lluita contra la sida durant molts anys, Évole li recorda que no fa tants anys ell mateix demanava diners per a la recerca d'una vacuna que ajudés a eradicar aquesta malaltia: "Si avui tinc la informació que tinc, que no tenia en aquell moment, estaria per la cura de la sida però les vacunes no són la solució. Jo vull venjança, vull una cura per la sida perquè he tingut desenes d'amics que han mort, però no crec en la vacuna. Tant de bo aquesta horrible malaltia sigui eradicada i no haguem de patir el que hem patit ".





Mostrant les seves idees d'una forma molt clara, Bosé es creu en la possessió de la veritat pel que no dubta a treure-li importància a la pandèmia que estem patint i per la qual tantes persones han perdut la vida: "Què provoca la mort? , ¿Quin respecte li he de tenir jo a aquesta merda ?, què li passa a aquest virus que és diferent ?, Qui es pot creure semblant estupidesa? No sóc idiota. tinc aquesta postura perquè estic del costat de la veritat, anava a ser una pandèmia i no té ni la altura d'epidèmia. Això és més gros que una cosa personal, estem parlant de la humanitat sencera i que aquesta dictadura ha d'acabar, som més, si ens aixequem, es va acabar el joc ".