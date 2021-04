La crisi econòmica és la principal preocupació dels espanyols, segons el CIS

La crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus repeteix com a principal problema de país, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent a l'abril en el qual, a més, marca rècord de mencions, ja que apareix en el 48% dels qüestionaris.





Centre d'Investigacions Sociològiques (EP)





Aquest és el percentatge més alt que cull la mala situació econòmica des de l'any 2012, quan encara es veien els efectes de la crisi de 2008, i se situava entorn al 50% en els baròmetres mensuals de l'organisme demoscòpic.





En concret, en l'últim mes les mencions a la crisi econòmica com el principal problema d'Espanya han pujat 4,2 punts. Fa un any, a l'inici de la pandèmia, es va situar en el 38,9%, va tancar 2020 ja com a primer problema, amb un 42,6%, i ara ja frega el 50%.





COVID I ATUR PREOCUPEN MÉS

Segons l'estudi, fet públic aquest dilluns, el segon problema nacional és, de nou el coronavirus, amb un 45,1%, quatre punts més que en el mes anterior, i la tercera plaça és, un cop més, per l'atur, que també preocupa més que al març i arriba a el 37,7% mencions, sis punts més.





Així mateix, s'ha incrementat en l'últim mes, coincidint amb la precampanya de les eleccions madrilenyes, la inquietud que genera la política. En concret, els problemes polítics figuren en la quarta posició amb un 17,8%, davant el 16,4 de març.





Com cinquè problema es manté el mal comportament dels polítics, encara que el seu percentatge baixa lleugerament fins al 14,6%, la sisena plaça l'ocupa la sanitat, que puja un punt i es col·loca amb un 13,5%, i, en setè lloc figura la manca d'acords i la inestabilitat política, amb un 10,6%, baixant 0,7 punts.





La llista de problemes personals l'encapçala el Covid-19, amb un 33,1%, seguit de la crisi econòmica (31,5%), l'atur (20,4%) i la sanitat (12,2%). Ja en la quarta plaça figuren les situacions de cadascú (8,2%), seguida molt de prop per l'enclaustrament casolà (8%).





A l'abril, el percentatge d'espanyols que desqualifiquen la conjuntura econòmica arriba al 86,3%, un percentatge 3,4 punts inferior a el del mes anterior, quan va arribar a el 89,7%. Els que consideren que la conjuntura econòmica és "bona o molt bona" són el 5,4%. Pel que fa a l'economia personal, és bona per al 61,8%, i dolenta per al 20,9%.