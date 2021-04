La Fiscalia i el Tribunal de Comptes investiguen les subvencions recurrents de l'alcaldessa Colau a la seva xarxa d'associacions afins

Fa un mes que la Fiscalia Provincial de Barcelona investiga si l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau va adjudicar de manera presumptament irregular ajudes recurrents a les ONG ideològicament més afins. Ara és el Tribunal de Comptes qui investiga la concessió de subvencions per part de Govern local barceloní a diverses entitats afins a Colau.





Ada Colau amb el comandament de l'Ajuntament / @EP





La creació de xarxes clientelars no és res nou i forma part d'una manera d'entendre la política més vella que el sol sota el paraigua d'un vocabulari que vol fer-la semblar bona i necessària. Encara del que s'alimenta aquest "modus operandi" polític és dels recursos públics per distribuir-los amb fins partidistes als "seus". Barcelona en Comú venia a regenerar la política però havent après la vella política de l'extinta ICV amb el desconeixement majoritari del seu "innocent electorat" que està començant a despertar d'aquest encantament amb un gran enuig generalitzat.





EL QUE ELS DINERS PÚBLIC NO POT ASSUMIR PER LLEI





El Tribunal de Comptes ha admès a tràmit una denúncia interposada per Societat General d'Aigües de Barcelona contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona i president de BCASA, Eloi Badia; la interventora adjunta de l'Ajuntament de Barcelona, Teresa Llor; i el gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Campillo.









Se'ls acusa d'haver comès irregularitats comptables per impulsar la municipalització de l'aigua a la ciutat de Barcelona, mitjançant entre d'altres eines, "la presumpta subvenció desproporcionada" de cadenes vinculades amb membres de el Govern de Colau com l'associació Enginyers Sense Fronteres (ESF).





QUATRE ACTUACIONS MUNICIPALS SOTA LA LUPA DEL TRIBUNAL DE COMPTES





En la denúncia es parla de 4 actuacions principalment que seran investigades pel Tribunal de Comptes i que han suposat presumptament "un menyscabament de cabals públics municipals que superarien com a mínim els 875.000 euros".





Es tracta per una part dels encàrrecs realitzats per l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Cicle de l'Aigua, SA "BCASA" - valorats en 360.368,46 € - per a l'elaboració d'informes tècnics i / o jurídics i plans de treball la finalitat és la transició cap a la gestió pública de l'aigua de la ciutat de Barcelona.





A més dels encàrrecs realitzats a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA - valorats en 499.925,08 € per a la realització de projectes d'assessorament i suport tècnic a "aigua", executant-se en tal sentit diferents estudis propis de qui ostenta la competència, tot i que, és l'AMB qui té competència plena sobre el servei d'abastament d'aigua. Pel que podrien haver-se donat diversos supòsits de duplicitat en els encàrrecs d'informes d'l'AMB amb els de l'Ajuntament, que de vegades coincideixen no només en el seu objecte sinó en l'entitat que rep l'encàrrec per realitzar l'informe. La qual cosa implica, com a mínim, una duplicitat en la despesa pública.





També investiga el Tribunal de Comptes els recursos destinats a la Consulta Ciutadana sobre la gestió del servei d'abastament d'aigua al municipi de Barcelona - valorada en 15.000 € -, tot i no tenir competències com a Ajuntament per prendre aquesta decisió que inclou ajudes econòmiques per a la recollida de signatures o pagaments a favor d'empreses que es van encarregar de la preparació i execució de la consulta.





A més de posar el focus en les polítiques de subvencions sobre diverses associacions vinculades amb alguns membres del consistori i la seva particular política tendent a la municipalització del servei de l'aigua.





UN INTENT DE municipalització A COP DE SUBVENCIÓ PÚBLICA





En la denúncia se sosté que l'Ajuntament de Barcelona s'hauria donat suport per promoure la municipalització de l'aigua a "associacions aparentment independents, però que són finançades principalment per l'Ajuntament de Barcelona i que serien afins a diversos membres de l'equip de govern barceloní"





Els principals responsables de les actuacions denunciades, sense perjudici d'altres responsables directes o subsidiaris identificats, o els que puguin resultar de les diligències que es practiquin, són, a més de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el Regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona i president de BCASA, Eloi Badia, estretament vinculat amb les associacions o plataformes Aigua és vida i Enginyers Sense Fronteres (ESF), en què militava des d'abans d'accedir a l'Ajuntament de Barcelona com a regidor; la interventora adjunta de l'Ajuntament de Barcelona, Teresa Llor; i el gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Campillo.





En aquestes actuacions denunciades es destaca la disposició de fons municipals per a finançar activitats alienes a les competències de l'Ajuntament de Barcelona; com informes d'assessorament amb una despesa total de 360.368,46 € per establir les bases de la municipalització d'un servei la competència no li pertany. Com tampoc resulta admissible l'aprovació d'una consulta sobre la gestió de l'aigua, quan la competència correspon a l'AMB.





Aquesta vulneració (actuació fora de l'àmbit competencial de l'Ajuntament) determina per si sola que es produeixi responsabilitat per abast comptable i d'acord amb la doctrina del Tribunal de Comptes, l'abast comptable de l'art. 72 de la seva Llei de Funcionament es produeix, no solament quan el gestor de fons públics no justifica la destinació donada als fons la gestió té encomanada, sinó també quan la destinació que s'hagi donat als mateixos és aliè a les finalitats públiques pròpies de l'entitat pública de què es tracti, és a dir, quan és aliè a les competències d'aquesta entitat.





I això perquè es considera que aquestes despeses amb una finalitat completament aliena a les finalitats públiques són equiparables als pagaments sense contraprestació, atès que el bé o servei que es retribueix en aquest cas no redunda en profit ni serveix als fins de l'entitat pública amb els fons es paga.













Els referits responsables van arribar a ignorar, fins i tot, els diferents informes emesos pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona que van reconèixer que la competència sobre el servei del Cicle Integral de l'Aigua corresponia a l'AMB, i no a l'Ajuntament de Barcelona; mancant de qualsevol finalitat o empara normativa, doncs, fer servir cabals públics per donar suport o realitzar actuacions dirigides a llogar la gestió municipal directa dels serveis de l'aigua, o per finançar un procés de conscienciació de l'opinió pública a favor de la "municipalització" del servei.





Entre les organitzacions que van rebre un muntant de 6,4 milions d'euros entre 2016 i 2018 destaca l'Observatori DESC on va treballar directament l'alcaldessa Colau. I és que segons la denúncia dels responsables polítics acusats "no desconeixien els objectius de les associacions i que és raonable deduir que precisament aquests objectius van motivar bona part de l'increment de les subvencions que l'Ajuntament de Barcelona els ha destinat en els últims anys".





LA FISCALIA TAMBÉ INVESTIGA AQUESTES SUBVENCIONS RECURRENTS





Aquesta denúncia se suma a altres investigacions obertes a membres de l'equip de govern d'Ada Colau. La Fiscalia Provincial de Barcelona està investigant les subvencions concedides per l'Ajuntament de Barcelona, entre altres a l'associació Enginyers Sense Fronteres (ESF), la plataforma vinculada a el regidor Eloi Badia. És una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona formulada per Advocats Catalans per la Constitució, davant els indicis de la comissió, per part de l'Alcaldessa de Barcelona i regidors afins, dels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències.









Segons aquesta denúncia, l'Observatori DESC va rebre en aquests anys subvencions de més d'1,2 milions i Enginyers Sense Fronteres (ESF) va percebre prop de 646.000 euros. Va ser ESF qui va realitzar informes a favor de la municipalització de la gestió de l'aigua a la conurbació de Barcelona i al costat de l'Ajuntament un dels impulsors principals de la consulta pública sobre la gestió de l'aigua.













L'Ajuntament de Barcelona també ha vist augmentar la seva col·lecció de querelles criminals. Aquest cop a la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dirigida per Eloi Badia, mà dreta d'Ada Colau.







La Associació de Veïns Vallcarca-Penitent s ultima una querella contra Badia i altres implicats en la transformació immobiliària en l'únic barri de Barcelona que compta amb un pont d'obra civil segons informa moncloa.com





Des de la seva arribada a l'Alcaldia, Colau ha dedicat gran part de la construcció d'habitatges socials a aquest barri. Els veïns només es queixaven mitjançant protestes, però cap querella, fins ara. L'últim projecte al barri amenaça un petit parc al costat de la Ronda de Dalt.







La Regidoria de Badia ha donat llum verda a la construcció de 34 habitatges socials en l'única zona verda queda al veïnat. l Ajuntament ha desatès les peticions dels veïns, i aquests acudiran pròximament a la Justícia per presentar una querella per prevaricació i delicte mediambiental.





A més de Badia i segons monlcoa.com hi haurà altres membres de l'Ajuntament querellats, alguns d'ells de el Districte de Gràcia, de què també és regidor.

Abans de presentar la querella, aquests veïns havien presentat un escrit de requeriment urbanístic-mediambiental davant els querallants i la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, després de la modificació de el pla general urbanístic de la zona.

Colau dóna 27 subvencions a associacions afins a BComú

Mentrestant, el govern de Ada Colau ha repartit a el menys 27 subvencions a associacions afins al seu partit, Barcelona en Comú (BComú), el 2020. El conglomerat d'entitats comparteixen seu amb l'Observatori DESC, situat al número 43 del carrer Casp de la Ciutat Comtal, on va treballar Colau durant la seva passat d'activista professional.

Segons figura en la primera ronda de subvencions de 2020 lliurada per l'ajuntament, en les destinades a projectes concrets, les associacions i cooperatives afins als comuns tornen a sortir beneficiades. Es porten ajudes per 27 intervencions a la ciutat.

Fins a 21 d'aquests projectes pagats amb diners de les arques municipals es pilotaran des de Grup Ecos, un conjunt de cooperatives situat al número 43 del carrer Casp de Barcelona, on també està Observatori DESC, entitat social que va emprar a Colau quan aquesta era líder de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

La quantia és molt petita, prop de 100.000 euros, però s'anticipa a les rondes amb més subvencions municipals: les que premien projectes d'Economia Social i els ajuts a l'acció comunitària. Però encara no s'han repartit per culpa de la pandèmia. Abans de que l'Ajuntament de Barcelona assigni les seves subvencions més sucoses per al 2020, els pagaments a projectes ja anticipen tendències. Cinc cooperatives de el nombre 43 del carrer Casp, es porten 58.250 euros. Són Sostre Cívic, Crític --mig de comunicació afí als comuns--, iacta sociojurídica, Opcions i Celobert.

A aquesta xifra se li sumen els projectes d'altres associacions afins que pagarà l'Ajuntament. Iridia es durà 20.000 euros per al centre de denúncies contra la violència institucional Saidavi. Enginyers sense Fronteres (ESF), on va treballar de project manager Eloi Badia, actual regidor de Transició Ecològica i Emergència Climàtica, ingressarà 4.500 euros.

Les subvencions a projectes d'aquestes associacions no serien notícia i quedarien camuflades en milers d'altres ajuts municipals excepte pel fet que són entitats que surten periòdicament en defensa de la gestió de BComú. Van de la mà de l'Ajuntament: són l'entorn d'Ada Colau i la seva gent a la ciutat.

Aquest cúmul d'entitats afins que ara el partit rega amb subvencions ha servit també com a pedrera de dirigents per la confluència d'esquerres. Surten d'aquest espai la pròpia alcaldessa, Eloi Badia (Enginyers sense Fronteres) i Tatiana Guerrero (FAVB-Aliança contra la Pobresa Energètica), ara assessora en polítiques socials públiques.

Per la seva banda, l'Observatori DESC, no beneficiat en aquesta convocatòria però sí en altres, i que comparteix seu amb les entitats que ara han colat projectes, ha estat el planter d'altres dirigents dels comuns com la pròpia alcaldessa; Gerardo Pisarello, exprimer tinent d'alcalde; Gala Pin, exregidor de Ciutat Vella; Àgueda Bañón, directora de comunicació de l'Ajuntament; Sílvia González, tècnica de xarxes al consistori; i Carlos Macías, assessor d'Alcaldia i que va treballar en DESC però va ser també portaveu de la PAH després de l'entrada en política de Colau.