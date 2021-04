La Superlliga, una competició que arriba per matar la Champions

L'organisme rector del futbol europeu, la UEFA, ha advertit als clubs vinculats a una Superlliga separatista que s'enfronten a ser exclosos de les competicions nacionals i internacionals si estableixen un rival per a la Champions League.





Nacho Fernández, jugador del Reial Madrid (EP)





En un comunicat conjunt amb les lligues i federacions espanyoles, angleses i italianes, la UEFA va dir que considera "totes les mesures", inclosos els tribunals, en oposició als plans per a una competició dissident.





"Es prohibirà als clubs en qüestió jugar en qualsevol altra competició a nivell nacional, europeu o mundial, i es podria negar als seus jugadors l'oportunitat de representar a les seves seleccions nacionals", va dir la UEFA. Sky Sports va informar que el Liverpool, el Manchester United, l'Arsenal i el Chelsea es trobaven entre els sis equips de la Premier League anglesa que formaran part dels plans.





"Si això succeís, desitgem reiterar que nosaltres... (i) també la FIFA i totes les nostres associacions membre seguirem units en els nostres esforços per aturar aquest cínic projecte, un projecte que es basa en l'interès propi d'uns pocs clubs en un moment en què la societat necessita la solidaritat més que mai ", va dir la UEFA.





"Considerarem totes les mesures al nostre abast, a tots els nivells, tant judicial com esportiu, per evitar que això passi. El futbol es basa en les competicions obertes i el mèrit esportiu; no pot ser d'una altra manera", ha afegit el comunicat.





Al gener, l'organisme rector del futbol mundial, la FIFA, havia dit que una lliga separatista no seria reconeguda i que "qualsevol club o jugador involucrat en una competència d'aquest tipus no podria, com a conseqüència, participar en cap competència organitzada per la FIFA o la seva respectiva confederació". Això significa que els jugadors serien expulsats de la Copa del Món.





Macron dóna suport a la UEFA

En un comunicat emès pel Palau de l'Elisi el diumenge, el president francès, Emmanuel Macron, va dir que donava suport a l'organisme rector del futbol europeu en la seva decisió d'oposar-se a la lliga. "El president de la república acull amb satisfacció la posició dels clubs francesos de negar-se a participar en un projecte de la Superlliga de futbol europea que amenaça el principi de solidaritat i mèrit esportiu", diu en el comunicat.





"L'estat francès donarà suport a totes les mesures preses per la LFP, FFF, UEFA i FIFA per protegir la integritat de les competicions federals, ja siguin nacionals o europees", ha afegit Macron, citant als òrgans rectors del futbol nacional, europeu i mundial.





A l'almenys 12 clubs s'han inscrit per a la competència, inclosos el Reial Madrid, el FC Barcelona, l'Atlètic de Madrid i els clubs italians Juventus i el set vegades campió d'Europa, l'AC Milà, que no juga a la Lliga de Campions des 2014 .





"És il·legítim, irresponsable i anticompetitiu per disseny", van explicar des de Fans Europe, una xarxa d'aficionats al futbol. "Més concretament, està impulsat exclusivament per la cobdícia. Els únics que poden guanyar són els fons de cobertura, els oligarques i un grapat de clubs ja rics, molts dels quals es desenvolupen malament en les seves pròpies lligues nacionals malgrat la seva avantatge intrínseca".





L'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu, quan va renunciar al càrrec a l'octubre passat, va dir que havia acceptat una proposta perquè els gegants catalans juguessin a la Superlliga.



Cal destacar que els dos finalistes de la Lliga de Campions de la temporada passada, Bayern Munic i Paris Saint-Germain, es troben entre els grans equips europeus que no van participar.





"Els interessos econòmics d'alguns clubs importants a Anglaterra, Itàlia i Espanya no han de resultar en l'abolició de les estructures establertes a tot el futbol europeu", va dir el cap de la Lliga de Futbol Alemanya, Christian Seifert. "En particular, seria irresponsable danyar irreparablement les lligues nacionals, com a base del futbol professional europeu, d'aquesta manera".





El moviment de la Superlliga és una sorpresa després que l'Associació de Clubs Europeus (ECA), que representa 246 dels principals clubs del continent, va donar el seu suport a les reformes de la UEFA que estan en l'agenda de la reunió de comitè executiu de dilluns. La UEFA ha proposat un augment a 36 de 32 equips, i una revisió de la fase de grups en una sola taula en lloc dels grups actuals de quatre clubs.





Els equips jugarien 10 partits cadascun en la fase de grups en lloc dels sis que juguen actualment i també s'introduiria una ronda de play-off abans dels vuitens de final.