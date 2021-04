Els Mossos fan públic el protocol d'ús dels projectils de foam

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha fet públic aquest dilluns el protocol d'ús dels projectils de foam que estableix en quines situacions es pot utilitzar: "Quan hi hagi desordres públics greus, per neutralitzar conductes violentes o un risc per a la integritat física ".





Sàmper @ep





En la inauguració d'una nova oficina conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona, ha concretat que el protocol també inclou la definició de què són les bales de foam --eines policials per controlar la situació i fer que es torni a la normalitat-- la seva traçabilitat i la seva normativa d'ús.





Segons el protocol, només es podrà fer servir aquesta eina si ho ordena la persona que exerceix el comandament de l'equip policial i en el document se subratlla que abans de disparar "s'han d'haver esgotat les vies de diàleg i mediació prèvies", que abans de utilitzar aquesta eina s'haurà d'avisar a les persones, i que només es podrà dispara d'abdomen cap avall, llevat que el manifestant tingui objectes contundents en les seves extremitats, quan es permetrà disparar als braços.





El document també afegeix que excepcionalment "en casos d'extrema necessitat amb perill molt greu per a les persones, per als agents de policia o per als béns, es podrà utilitzar sense autorització de la persona que exerceix el comandament superior immediat".





Miquel Sàmper ha expressat en la seva intervenció: "En un parell d'ocasions m'havia compromès al Parlament a fer públics aquests protocols, amb Iridia i amb Amnistia Internacional i també amb el Síndic de Greuges. Els Mossos d'Esquadra, molt abans d'aquests compromisos meus ja estava treballant en aquesta millora constant que ha de tenir l'ordre públic i qualsevol dispositiu per part de la policia ".





"Els publiquem avui com a exemple de transparència i perquè estem treballant en la seva millora de manera constant. No vol dir que aquests siguin dolents, sempre seran millorables. La prefectura està treballant en la millora dels protocols", ha afegit.





La polèmica de les eines utilitzades per part de la policia catalana es va iniciar el 2013, quan agents dels Mossos van disparar una pilota de goma a Ester Quintana, que va perdre l'ull, i s'ha reobert durant les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel, quan una jove va rebre un tret a l'ull suposadament d'un projectil de foam que també li va fer perdre la visió de l'ull.