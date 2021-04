Naturgy llança el seu Marketplace, la primera plataforma a Espanya que connecta a clients d'autoconsum amb instal·ladors

Naturgy llança el seu Marketplace, dirigit tant a llars com a empreses, amb l'objectiu de reforçar el model de relació digital de Naturgy amb els seus clients, així com la seva aposta per reforçar la línia de productes i serveis sostenibles amb el medi ambient.





El president de Naturgy, Francisco Reynés





El primer producte de la seva Marketplace serà la primera plataforma a Espanya que permetrà connectar a clients amb voluntat d'apostar per l'autoconsum fotovoltaic amb diferents actors del mercat com, per exemple, venedors i instal·ladors. En ella, els clients podran trobar de forma ràpida i senzilla diferents opcions competitives i sumar-se a l'autoconsum amb només un "clic". La iniciativa permetrà a més crear un mercat més competitiu, generar noves oportunitats d'inversió i ajudar a créixer a empreses venedores i instal·ladores d'aquests productes.

Amb aquest primer producte, Naturgy es posiciona com a actor principal en la generació distribuïda, encara que la seva Marketplace ha estat dissenyat per ser una infraestructura escalable, de manera que en una segona fase incorporarà nous productes i serveis orientats a ajudar els clients a ser més sostenibles .

"Volem oferir als nostres clients productes i serveis innovadors que contribueixin a la transició energètica, a reduir els impactes sobre el clima i a millorar l'eficiència energètica i la qualitat de l'aire a les ciutats, fent-les més respectuoses amb el planeta", va assenyalar el director general de Comercialització de Naturgy, Carlos Veí.

L'autoconsum en Naturgy

Naturgy compta amb un ampli catàleg de productes i serveis orientat a incrementar l'autoconsum com per exemple ServiSolar, una solució integral que permet a totes aquelles persones preocupades pel medi ambient i l'estalvi la instal·lació de plaques fotovoltaiques i obtenir un contracte de subministrament d'electricitat 100% renovable. El servei, ofert fins ara només a clients residencials i a negocis, estarà disponible també des d'abril per a comunitats de propietaris.

Així, si un client es planteja instal·lar plaques fotovoltaiques, pot fer una primera aproximació a través d'un simulador molt intuïtiu i concertar, si ho desitja, una visita amb l'empresa instal·ladora de manera gratuïta perquè confirmi les característiques del seu habitatge i conegui de primera mà els avantatges de l'autoconsum de la mà d'un professional. Un cop realitzada la instal·lació, el client disposa d'una app per controlar l'energia que produeix i consumeix.