La demanda als bancs d'aliments de Catalunya augmenta un 30%

Els bancs d'aliments de Catalunya han registrat un augment de l'30% en la demanda de productes de primera necessitat per part de les entitats socials a causa de la crisi social i sanitària del coronavirus.





Els directius del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas i Roser Brutau; i el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, i el director corporatiu d'Acció Social de la Xarxa CaixaBank, Pere Huguet, aquest dilluns a la seu de l'entitat @ep





Així ho ha indicat aquest dilluns la presidenta del Banc dels Aliments de Barcelona i de la Federació Catalana dels Bancs dels Aliments, Roser Brutau, durant la presentació de la campanya de la Fundació La Caixa i CaixaBank a favor de l'entitat, 'Cap llar sense aliments '.





Han participat en l'acte el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón; el director corporatiu d'Acció Social de CaixaBank, Pere Huguet, i el director de la Fundació Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas.





"Aquesta pandèmia no dóna treva als més vulnerables i les necessitats bàsiques a tots els nivells no deixen d'augmentar", ha dit Brutau, que ha recordat que estan atenent a Catalunya a 256.000 persones a través de 636 entitats, 60.000 més que abans de la crisi.





Fatjó ha assegurat que la previsió de l'organització és que, quan acabin les mesures excepcionals de protecció social com els ERTO, aquesta situació empitjori, i ha alertat dels nous col·lectius als quals estan atenent: des de famílies rellogades a joves treballadors.





"La situació de vulnerabilitat ens pot passar a qualsevol de nosaltres", ha afirmat el director del Banc dels Aliments, que ha indicat que el 30% de les persones que han sol·licitat ajuda durant el primer any de pandèmia no havien acudit mai abans a les entitats.





Per tot això, Fatjó i Brutau han insistit en la necessitat de campanyes com 'Cap llar sense aliments', ja que els bancs dels aliments no tenen més ingressos que les donacions i les subvencions, i han vist augmentar les seves despeses a causa de la crisi.





"Necessitem finançament per comprar aliments", ha dit Fatjó, que ha explicat que, tot i que han recuperat 10 milions de quilos de menjar que no era apta per a la seva comercialització, aquest any han hagut de comprar 10 milions de quilos més per l'increment de la demanda.





3,4 MILIONS D'EUROS





El sotsdirector general de la Fundació La Caixa ha informat que la primera edició de la campanya 'Cap llar sense aliments', llançada l'any passat després de l'inici de la crisi, va aconseguir recaptar 3,4 milions d'euros a tot Espanya, 700.000 a Catalunya .





"Va ser un rècord de recaptació", ha celebrat Simó, que ha indicat que la Fundació La Caixa va aportar un milió dels 3,4 recaptats i que aquest any espera aportar una xifra similar que complementi les donacions de la ciutadania, i que, de entrada, ha donat 50.000 euros.





Huguet ha recordat que aquest any es podrà col·laborar des de les 2.000 oficines de l'antiga Bankia, fusionada amb CaixaBank aquest 2021, i que els diners recaptats en cada província de destinarà als bancs d'aliments locals.





Les donacions es podran realitzar a partir de dimarts que ve, 20 d'abril, a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank a tot Espanya; a través de l'app i la web de CaixaBank NOW; a través del portal corporatiu de CaixaBank; i en el nombre de Bizum 38014.





Huguet també s'ha mostrat preocupat que, de cara a la campanya d'aquest 2021, "la gent estigui una mica cansada, perquè per molt que tothom és molt solidari, hi ha hagut tanta sol·licitud i tanta demanda, tan intensa i per tant de temps , que pot costar una mica ".





"Necessitem, més fins i tot que fa un any, que hi hagi solidaritat per alimentar les persones, per nosaltres no quedarà i farem tots els esforços possibles per part del banc", ha dit el director corporatiu d'Acció Social de la Xarxa CaixaBank.





"En el context actual, el que més s'hauria de contagiar és la solidaritat, i per això reforcem el nostre compromís amb les entitats socials impulsant de nou aquesta campanya tan necessària", ha conclòs, per la seva banda, Simón.