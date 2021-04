El jutge de Lledoners aprova permisos penitenciaris per Junqueras, Romeva i Turull

@ep





El titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya, amb competències sobre la presó de Lledoners (Barcelona), ha aprovat permisos penitenciaris per al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull.





En les actuacions, el jutge avala els permisos tot i que la Fiscalia es va oposar "recordant la gravetat del delicte i el bé jurídic atacat".





El jutge, després de valorar els informes de personal de la presó, assenyala que els tres compleixen els requisits per gaudir d'un permís i recorda que la llei no preveu "cap excepció per durada de pena o tipologia de delicte" per impedir que se li concedeixin permisos.





Respecte al fet que no reconeguin el delicte pel qual se'ls va condemnar, el jutge sosté que això no impedeix que se li donin permisos penitenciaris, "que serveixen a les fins de tractament, de manera que poden coadjuvar a la progressiva assumpció delictiva que hauria d'efectuar l'intern".





També remarca que ja han sortit de presó usant el tercer grau i el règim semiobert de l'article 100.2 del reglament penitenciari "sense que s'hagin produït incidències negatives", i tenen un risc baix de reincidència.