Els "comuns" i el PSC demanen explicacions per l'ajuda de 2.6 milions d'euros als gimnasos DIR

Eva Granados, viceprimera secretària de PSC, en roda de premsa





La viceprimera secretària de PSC, Eva Granados, ha demanat aquest dilluns que el Govern doni "explicacions ràpides" sobre els 2,6 milions d'euros en préstecs a la cadena de gimnasos Dir, i el grup parlamentari ha registrat diverses preguntes en aquest sentit.





"Com que no volem fer cap tipus de judici d'intencions, el que demanem és que el Govern doni explicacions ràpides" responent a aquestes preguntes registrades, ha destacat en roda de premsa Granados, que demana detallar els criteris d'adjudicació.





Així, ha demanat a el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que respongui a aquestes preguntes "com més aviat millor", per saber quantes empreses han presentat sol·licituds, quins criteris fonamenten la decisió i que preveu fer el Govern amb la resta d'empreses.





La dirigent socialista i vicepresidenta de Parlament ha criticat que Catalunya no disposi encara d'un nou Govern i segueixi amb un en funcions, i ha afegit que també és "necessari que el Parlament es vagi posant en marxa".





Ha acusat els partits independentistes de deixar fora de les negociacions les qüestions que més interessen als ciutadans, i ha afegit: "Sembla que no tenen cap pressa" i, amb aquest ritme, no es podran aprovar uns pressupostos per a 2021.





Granados ha recordat que els actuals són uns "pressupostos prepandèmics" que quan es van aprovar van néixer morts, segons ella, i ha assenyalat que no es poden debatre uns comptes si no es coneixen ni els departaments que tindrà el futur Govern.





"Els actuals responsables de la Generalitat en funcions, que sembla que estan negociant un Govern, no són conscients que cada dia que passa és una gran irresponsabilitat per als interessos generals de la ciutadania", ha asseverat Granados.





"UNITAT D'ACCIÓ PER A LA CONFRONTACIÓ"

Ha recordat que el PSC-Units ha demanat la compareixença davant del Parlament de el vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, i ha dit que sembla que els partits independentistes estan negociant, més que un executiu, una " unitat d'acció per a la confrontació "sense projecte de govern.





Els ha acusat de posar data de caducitat a l'diàleg amb el Govern central; de privatitzar el Govern sota la tutela de el Consell per la República, i de fer de la confrontació l'eix de la seva acció política: "En un moment de sortida de la crisi, el món independentista es mira el melic i no es preocupa pels catalans ".





Ha confiat que cap partit estigui pensant a repetir eleccions: "El que volem és que hi hagi un Govern com més aviat millor", i ha recordat que el líder d'al PSC al Parlament, l'exministre Salvador Illa, vol sotmetre au n debat d'investidura per liderar un executiu d'esquerres.





AJUDES AMB POLÈMICA

La concessió de 2.6 milions d'euros a la cadena de gimnasos DIR h a aixecat totes les alertes de PSC i en Comú-Podem. Tots dos asseguren que hi ha hagut "un tracte de favor" cap a aquesta empresa, ja que el propietari de la cadena és Ramon Canela, exsecretari d'esports i també de CDC. A més, aquest té un vincle sentimental amb una de les diputades de Junts, Pilar Calvo. Segons Joan Mena, diputat d'en Comú-Podem, "hi ha indicis més que raonables" per a sospitar d'aquesta concessió, ja que la família Pujol sempre ha mantingut vincles estrets amb la cadena de gimnasos, doncs Marta Ferrusola, dona de Jordi Pujol, va ser la presidenta de la cadena.





No és la primera vegada que la concessió d'una sèrie d'ajudes a empreses privades o entitats públiques comporta polèmiques o l'obertura d'investigacions judicials. El govern d'Ada Colau va ser investigat per unes presumptes ajudes irregulars atorgades a diferents entitats socials. En aquest cas la fiscalia va admetre a tràmit una denúncia de la Societat General d'Aigües de Barcelona que denunciava una "subvenció desproporcionada" valorada en 360.000 € a diferents entitats socials. A més, també es va denunciar el pagament de 500.000 € a Barcelona Regional per dur a terme diferents estudis sobre qüestions que requeien en l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).