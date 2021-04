Reobren el cas d'un presumpte abús sexual patit per una empleada del Corte Inglés

Al març de 2020 la justícia donava per tancat l'escàndol d'assetjament sexual presumptament patit per una empleada del Corte Inglés absolent el presumpte assetjador. Ara, més d'un any després, l'Audiència Provincial de La Corunya ordena repetir el procés amb un altre jutge al considerar que la seva valoració de la prova va ser "irracional" i "errònia".





Tot i admetre els tocaments a la treballadora, JMCD, excap de planta de centre comercial, va ser absolt en una controvertida sentència on el magistrat llavors reconeixia no donar "plena credibilitat a la declaració inculpatòria d'Isabel".





Isabel Fraga, la denunciant que va destapar els assetjaments al centre comercial compostel·là, va atendre llavors a CatalunyaPress per anunciar que recorreria la sentència que titllava de "totalment indignant".





Isabel Fraga





La secció sisena de l'Audiència Provincial de La Corunya, amb seu a Santiago, ha declarat nul·la la sentència del Jutjat penal número 1 que va absoldre un excap de planta del Corte Inglés de la ciutat de delictes d'assetjament sexual, abusos sexuals i assetjament laboral i ha ordenat que es repeteixi el judici, però amb un altre magistrat.

Amb això, el tribunal ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per l'afectada, a què es va adherir el ministeri fiscal, i ha ordenat la celebració d'un nou judici i el dictat de nova sentència per un magistrat diferent a què va intervenir en el seu moment en el procediment.

En concret, els jutges critiquen que en la decisió absolutòria es digui que "no es constata en la víctima una situació de sofriment per la humiliació soferta i l'hostilitat manifestada", tot i que en l'apartat de fets provats es recullen "una sèrie de conductes de caràcter sexual (com són les insinuacions i comentaris de contingut sexual, exhibicions al telèfon mòbil de material de naturalesa sexual, tocaments en cames i cintura i proposicions de mantenir relacions sexuals.), algunes reiterades en el temps ". Per això, l'Audiència conclou que el jutge de primera instància no va realitzar "una valoració racional sobre aquesta qüestió".

De la mateixa manera, "tampoc s'ajusta a les màximes d'experiència i a una valoració racional l'ànim i finalitat dels tocaments realitzats per l'acusat a la denunciant". Així, l'Audiència indica que "cal deduir una clara finalitat sexual, si es té en compte la resta del relat de fets provats i prova practicats".

Per tot això, la sala ha estimat "l'existència d'una irracional valoració probatòria que conclou amb l'absolució de l'acusat", al temps que adverteixen que en aquest moment processal no poden "fer una anàlisi de la prova deficientment valorada, o sobre el fons de l'assumpte ".

"Es considera que la nul·litat s'ha d'estendre a el judici oral, perquè la nul·litat de la sentència no prové de l'omissió d'algun pronunciament, d'alguna incongruència de la sentència o d'alguna causa similar, que permetria que el mateix jutge dictés una nova resolució incorporant els pronunciaments omesos, sinó que la nul·litat prové d'una errònia valoració de la prova i entenem que és preferible, per salvaguardar el principi d'imparcialitat, que se celebri un nou judici oral davant d'un jutge diferent, evitant així la predictibilitat de la sentència ", expliquen els magistrats.





ACOMIADAT DE FORMA PROCEDENT

El Jutjat Penal número 1 de Santiago va absoldre fa poc més d'un any a aquest excap de planta del Corte Inglés, a què una de les seves empleades va reclamar per via penal per suposades conductes d'índole sexual i per assetjament laboral.





Els fets es remuntaven a el període entre 2012 i 2016, quan una de les empleades de centre compostel·là va denunciar al seu llavors cap per suposat assetjament sexual i laboral, un procés que, després de recórrer a el protocol intern de l'empresa per a aquest tipus de casos, d erivó en l'acomiadament de l'excap de planta, una decisió que un jutjat posteriorment va avalar.

Corte Inglés de Santiago | Foto: Google Maps





A més de les repercussions L S, una de les víctimes va portar el cas a la justícia penal i, durant el judici oral, quatre empleades van assegurar que el que llavors era el seu cap les havia sotmès a "tocaments" i proposicions "grolleres", així com que els hi va dir frases i va realitzar gestos de contingut "sexual" en el seu lloc de treball.





No obstant això, el jutge va absoldre l'acusat al·legant que, encara que s'havien produït conductes d'aquest tipus, no s'havien desenvolupat en un veritable ambient hostil.





En concret, la sentència ara anul·lada considerava provat que entre aquests anys, en el lloc i horari de treball, el sospitós "amb certa freqüència", va dirigir a la denunciant "comentaris relatius al seu físic o forma de vestir" i que li va mostrar " alguns vídeos o fotos de contingut sexual ".





Excepcionalment, segons la sentència, el l'excap li va tocar la cintura o les cames per sobre de la roba "de manera fugaç i cauta, sense aproximar-se a zones erògenes" i li va realitzar insinuacions i proposicions de caràcter sexual. Aquestes conductes, però, s'emmarquen dins de l'àmbit de protecció propi de l'ordenament laboral, no dins de la tipificació de l'assetjament sexual i laboral de el Codi Penal, segons consta en la sentència ara anul·lada.





A més, el jutge subratllava que "la pura sol·licitud de favors de naturalesa sexual en l'àmbit laboral no és delictiva", ja que aquesta petició ha de tenir una conseqüència que provoqui a la víctima "una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant".





Aquest factor, segons explica el jutge, permet "delimitar l'autèntic assetjament sexual de l'atac contra la llibertat sexual, que per realitzat en un determinat context (laboral o docent) no s'eleva, automàticament, a la categoria d'assetjament". En aquest cas, segons el jutge "no existeix prova concloent de pressió laboral excessiva sobre la denunciant ni de tracte discriminatori".





"No n'hi ha prou que la sol·licitud situï a la víctima en un context sexual no desitjat o no estimat, sinó que ha de generar un context que objectivament sigui greument irrespectuós amb la seva dignitat, honor o intimitat o un context greument hostil", recalcava el magistrat, qui concloïa que la denunciant no era objecte d'una conducta de l'acusat davant dels altres companys "tan brutal, cruel, humiliant o hostil susceptible de ser qualificada d'una intensitat lesiva per la dignitat humana suficient per a la seva enquadrament en l'assetjament moral penal".