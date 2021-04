Quins són els perills de les proves PCR?

Infermera realitzant una prova PCR







Des de l'inici de la pandèmia, els tests nasofaringis s'han convertit en el millor aliat per a la detecció de virus de la Covid-19. En tan sols un any, a Catalunya s'han realitzat més de 8 milions de proves PCR i test d'antígens. El que inicialment semblaven proves inofensives, estan generant un debat entre la comunitat científica, sobretot per l'ús massiu que se'ls estan donant.





Recentment, s'han fet publics diferents estudis que adverteixen dels perills i efectes secundaris que poden provocar la proves PCR. Davant d'aquesta situació, dijous passat, l'Acadèmia Nacional de la Medicina de França va publicar un comunicat en el qual assenyalava la importància de realitzar correctament aquest tipus de prova.





Segons diversos estudis, és normal sentir una sensació d'incomoditat i de dolor en el moment en què s'està realitzant la prova. El problema succeix quan aquest malestar perdura després de la prova i genera efectes més severs com el sagnat. Tot i que no es notifiquen molts casos de sagnat després d'un PCR, s'ha notat un increment en aquest tipus de simptomatologies.





Davant d'aquestes complicacions, les autoritats sanitàries recomanen assistir a un professional perquè aquest avaluï la situació derivats de la prova. Els estudis alerten que el sagnat podria ser l'inici d'una lesió més greu, com ara una bretxa al pis frontal del crani que podria derivar en una miringitis.





Els estudis han sortit a la llum en el moment en què s'està produint un auge generalitzat dels autotest. Aquest tipus de prova, ja ha estat distribuïda en diferents ocasions a la població catalana, com per exemple als professionals docents per fer cribatges massius. Tot i que els autotest no requereixin d'una introducció tan profunda de l'escombreta, s'han de prendre precaucions, ja que aquests no són realitzats per professionals sanitaris.





Malgrat que els estudis adverteixen dels problemes derivats de les PCR, la comunitat mèdica no vol alarmar la població. Les complicacions formen part de qualsevol prova mèdica i només s'hauria alertar dels seus problemes en el cas que aquests fossin freqüents, i insisteixen que els problemes derivats de les proves PCR es tracten de casos aïllats.





No obstant això, la comunitat mèdica sí que coincideix amb els estudis en referència a la importància que aquestes proves siguin realitzades per professionals. A més, ambdues parts recalquen la importància d'informar de si s'ha patit algun accident en la seva vida o ha tingut alguna operació que pugui haver modificat l'anatomia de les seves cavitats nasals i sinusals.





Tot i que diversos estudis científics descriguin complicacions en les proves de detecció de la Covid-19, les autoritats sanitàries recalquen la importància d'aquestes per a la detecció de virus i el control de la pandèmia. Tanmateix, subratllen la necessitat de seguir minuciosament tots els protocols de realització de proves PCR per tal de minimitzar els efectes derivats d'elles.