Autors internacionals signen llibres a distància per Sant Jordi a través d'un braç robòtic

Sis autors internacionals signen llibres a distància a l'Espai Abacus de Barcelona amb un braç robòtic que reprodueix la dedicatòria a través d'una tablet i l'executa sobre un llibre, superant les limitacions a què obliga la pandèmia del coronavirus, ha informat la cooperativa en un comunicat.





Braç electònic @ep





La innovadora sessió de signatures, organitzada per Abacus i Penguin Random House, s'ha iniciat la tarda d'aquest dilluns i continuarà la d'aquest dimarts, per a 50 lectors afortunats que poden rebre dedicatòries a distància d'autors com Isabel Allende, Jonas Jonasson, Alex Michaelides --lunes--, Niklas Natt och Dag, Yuval Noah Harari i Pierre Lemaitre --martes--.





Gràcies a la tecnologia i la connectivitat DexArm pot reproduir els moviments i el traç dels autors sobre un llibre i gaudir d'una experiència de Sant Jordi en directe.





El braç robòtic DexArm --de SolidPerfil3D--, que té capacitat d'escriure, gravar, agafar o imprimir en 3D entre altres coses, és una eina amb una funcionalitat educativa que familiaritza als joves amb les possibilitats de la indústria digital.





Segons el director general d'Abacus, Miquel Àngel Oliva, la cooperativa vol que "Sant Jordi sigui més Sant Jordi. Aquesta signatura telemàtica mostra com de forma creativa es poden salvar les distàncies i barreres".