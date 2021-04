La profecia d'Ayuso: l'esquerra convertirà Madrid en "un infern fiscal" si el PP no governa

Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciat que l'esquerra pensi gestionar Madrid "convertint-lo en un infern fiscals l similar al que han fet en moltes de les regions en què governen".





En un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum, la dirigent madrilenya ha insistit que aquesta política "socialista i comunista té com a resultat la ruïna, la fugida de capital i de la inversió".





"El passat mes de gener, enmig de la pitjor crisi en temps de pau, el PSOE ens ha pujat 10 impostos a tots. Sí, a tots. Perquè la pujada de l'IVA a les begudes ensucrades, la de la prima d'assegurances o la de l'impost de matriculació no el paguen només "els rics". el paguem tots ", ha recriminat la popular.





A més, ha posat èmfasi que ha estat "convocar eleccions i dir l'esquerra que no apujarà els impostos als madrilenys". Es tracta de, al seu parer, "alguna cosa, si més no, curiós" perquè ella porta tota la legislatura "suportant que Madrid és un paradís fiscal", que fan "dúmping" i que són "una regió de benestants". "Des del propi Govern de la nació també ho han dit sense pudor", ha posat èmfasi.





En aquest punt, ha esmentat que en "el seu programa de 2019 el PSOE portava una pujada d'IRPF i de l'impost de successions i donacions" així com han registrat aquest mateix any "una proposta per pujar 5 impostos: l'IRPF, el de Patrimoni, el de Successions i Donacions, el de Transmissions Patrimonials i els impostos sobre el joc ".





També ha plantejat que crida l'atenció que sigui "el mateix PSOE qui desacrediti públicament" al seu candidat a Madrid, Ángel Gabilondo, i afirmi que "la fal·laç harmonització fiscal, que no és més que un eufemisme per maquillar una pujada de 2.000 euros només als madrilenys, podria estar a punt el 2022 ".





Per Ayuso, "si no és des del PSOE, el cop de destral fiscal vindrà pels socis que sustenten a Sánchez a la Moncloa i que per descomptat, serien els seus cogovernants a Madrid". "Res poden vendre els companys d'independentistes i els hereus d'ETA als seus votants més que el mal per als que vivim en pau", ha emfatitzat.





A més, ha incidit que, "si això fos poc", el fet que el PSOE "només pugui governar Madrid amb dos partits de ultraesquerra que sí diuen obertament que pujaran els impostos, ja ho deixa clar".





"Partits dels que abjuraven les últimes setmanes però que ja ahir veien amb altres ullets. No sigui que els seus escons siguin el que els falta per entrar a la Reial Casa de Correus", ha opinat a continuació.





Així, ha considerat que, al seu parer, "si a partir del proper 4 de maig no governa el Partit Popular a la Comunitat de Madrid, es pujaran els impostos a tots els madrilenys".





"L'excusa serà una normativa d'Europa o que no li ha quedat més remei al Govern d'Espanya, o el compliment del pacte de govern o que les decisions del president no tenen res a veure amb les propostes del candidat a president, com feia Sánchez quan va començar a justificar cada promesa incomplida. Candidat Sánchez davant de president Sánchez ", ha llançat.





"Davant aquesta amenaça de convertir Madrid en un infern fiscal", Ayuso s'ha reafirmat "en executar la major baixada d'impostos de la història de la Comunitat de Madrid, alleugerir l'administració i acabar amb tots els tràmits que han quedat obsolets".