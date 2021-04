"Pijos. Guia pràctica" :"Els pijos catalans sempre estan a punt de convertir-se en independentistes" (Marc Giró)

Cada època té el seu propi llenguatge i hi ha paraules que en un moment determinat s'imposen i d'altres que desapareixen. Per exemple, ara mateix gairebé ningú recordarà a qui s'aplicava fa uns anys el qualificatiu de "pollastre pera". Doncs molt fàcil, a les mateixes persones a les que avui anomenem "pijo". Però què és exactament un pijo? Segons el diccionari de la Reial Acadèmia, "dit d'una persona: que en el seu vestuari, modals, llenguatge, etc, manifesta afectadament gustos propis d'una classe social adinerada". I subratllem el de "dit d'una persona" perquè el terme també significa "membre viril".









Sigui com sigui, aquesta paraula és avui d'ús generalitzat i sempre amb caràcter despectiu o menyspreador, com a forma d'identificació d'individus, d'un o altre sexe caracteritzats per certes peculiaritats que el periodista Marc Giró estudia amb desimboltura en el seu llibre "Pijos. Guia pràctica. Qui són, que fan i on trovar-los "(Univers).







Diu Giró que "ser pijo és una manera d'estar al món, no és una qüestió d'estil, és una destinació". Així els pijos no neixen en hospitals, sinó en clíniques, són rics o molt rics, parlen exagerant les adjectivacions, "sempre vesteixen com si tinguessin un peu a l'oficina i un altre en el camp de golf, la pista de tennis o la coberta del vaixell", no s'avergonyeixen de ser incults (si són noies i de províncies, els seus pares les envien a estudiar a la capital), les seves principals delictes estan relacionats amb la imprudència en el maneig d'armes de foc i en l'evasió fiscal, són tirant a mal educats (l'autor només ha conegut tres o quatre que no ho siguin), els excita l'aristocràcia, viatgen molt i tendeixen a ser més de beure que de menjar.





En tot cas, hi ha una cosa impossible: ser pijo i homosexual (o al menys això diu Giró, encara que ens permetem posar-ho en dubte) i tampoc és concebible un feminisme pijo.





Des del punt de vista polític, "els pijos catalans sempre estan a punt de convertir-se en pijos independentistes, de fet, ho desitgen; però clar, no els agrada la clandestinitat". Malgrat això, prefereixen parlar en castellà i només ho feien en català amb Jordi Pujol. És clar que són independentistes perquè intueixen en això una possibilitat de negoci, encara que els que es consideren pijos autèntics no són independentistes perquè prefereixen ser "cosmopolites".





També es refereix als pijos socialistes, sobretot als que hi va haver en els anys noranta, com "resultat d'una alquímia que combinava el cristianisme tronxo del Ballarí i la mística dels germans Vila de Abadal amb la fórmula integrada de gurus francament simpàtics, uns més famosos (de Ventós, Bohigas, Riviere ...), altres més austers (Campmany, Mata, González Casanova ..) i tot el guarniment possible en forma de disseny, edició, periodisme i performance forjat anys enrere al carrer Tuset , Eina, de forma més canalla a la Massana o directament a Manhattan". Però no falten els eclèctics que diuen: "Jo, afecte, estic de la banda dels polítics que fan bé les coses, no sóc ni dels uns, ni dels altres saps?".





La gran desgràcia dels pijos és que "follar entre ells per compromís i malament" practicant un sexe heteropatriarcal en què els rols d'home i dona estan perfectament establerts i són immutables, tot i que el desinterès dels dos membres de la parella garanteix "el equilibri perfecte del matrimoni" en què la millor virtut de la dona és sempre el dot.





Giró dedica les pàgines finals als nous rics, als que preconitza com els pijos del futur i detalla les formes més freqüents que tenen de morir. Una de les més elevades en percentatge, l'edat -¡entre 90 i 110 anys! -, el que ens fa desitjar secretament convertir-nos algun dia a pijos, com ho era aquell inoblidable Tito B. Diagonal.