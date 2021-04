Julia Janeiro es converteix en la nova joguina de la premsa de cor

Encara que fins al moment es desconeixia quin era el rostre de la filla gran de María José Campanario i Jesulín de Ubrique, el 18 aniversari de la Julia Janeiro ha fet que la jove s'hagi convertit ja en tota una celebrity i, des que va complir la majoria d' edat, tots els seus passos són seguits amb lupa. Aliena a l'enrenou mediàtic que s'ha format amb la seva bellesa i la seva manera de vestir, la ja anomenada 'Kardassian d'Ambiciones' per la premsa, continua amb el seu dia a dia i en aquesta ocasió l'hem vist fent la compra amb el seu xicot, Brayan Mejía, en un supermercat pròxim al seu domicili.





Julia Janeiro intentant fugir dels paparazzi @ep





Després de diversos minuts en el seu interior, la parella va tornar a sortir carregada amb una bossa que Brayan va carregar fins al cotxe mentre que Julia, molt tímida i molesta per la presència dels paparazzi, intentava ocultar el seu rostre per tots els mitjans. Evitant el flash dels fotògrafs sigui com sigui, la jove fins i tot es va tapar la cara amb la seva bossa demostrant que està una mica incòmoda per aquesta pressió mediàtica. Un gest que hem vist fer a nombroses celebrities en els últims temps.





La persecució mediàtica que està patint la filla de Jesulín i Campanario és semblant a la que va haver de patir Andrea Janeiro, la filla del torero amb Belén Esteban, quan va complir la majoria d'edat. Llavors molts mitjans van treure la cara de la filla de la polèmica col·laboradora de Sálvame, iniciant un debat sobre el seu aspecte físic o la seva manera d'expressar-se. Avui, la segona filla de l'famós torero torna a veure embolicada en una voràgine mediàtica que no ha demanat. Acabarà estudiant en un altre país per poder seguir sent una nena com en el cas d'Andrea Janeiro? Recordem, té 18 anys.