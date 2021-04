Quines seqüeles neurològiques tenen els pacients que han superat el COVID-19?

Pot el SARS-CoV-2 infectar el sistema nerviós central ?, quins són els principals símptomes neurològics que s'han detectat en pacients COVID-19 ?, què seqüeles neurològiques pot deixar la SARS-CoV-2 en els pacients que han superat el COVID-19?





Aquestes són algunes de les principals preguntes a les que s'ha tractat de donar resposta la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) en el 2n Congrés Nacional Multidisciplinar COVID-19 de les Societats Científiques d'Espanya, que es va celebrar la setmana passada en format virtual i que va comptar amb la participació de més de 70 societats científiques espanyoles.







"Un dels aspectes que hem tractat és que, al llarg d'aquests mesos de pandèmia hem pogut observar que la SARS-CoV-2 té diverses vies per produir afectació neurològica: per invasió directa de virus en el sistema nerviós central, per la resposta immune, però sobretot per afectació indirecta. En tot cas la invasió directa de virus de sistema nerviós sembla anecdòtica i molt poc probable ", assenyala el Dr. Pere Cardona Portela, neuròleg de l'Hospital Universitari de Bellvitge i moderador de la taula 'Afectació neurològica en pacients amb COVID'.





"En els pocs casos en què s'ha detectat presència de virus en cèl·lules de el sistema nerviós central, aquest sembla haver pogut envair el sistema per tres vies diferents: la olfactòria, pel líquid encefalorraquíd o pel torrent sanguini. D'altra banda, l'autoimmunitat també podria haver jugat un paper que podria explicar alguns dels també pocs casos que s'han donat de Guillain-Barré o de desmielinització autoimmune cerebral. En tot cas, la gran majoria de l'afectació neurològica en pacients COVID-19 ha estat per afectació indirecta, bé com a resposta inflamatòria (el que s'ha anomenat tempesta de citoquines), processos cerebrovasculars per coagulopatia i / o danys sobre l'endoteli vascular o miocàrdic, o bé per complicacions secundàries ".







"A el principi de la pandèmia, un dels nostres majors temors és que la SARS-CoV-2 fos altament neuroinvasiu, és a dir, que el virus fos capaç d'entrar amb facilitat en el sistema nerviós central, per les serioses complicacions que això podria suposar en els pacients. No obstant això, i encara que s'han donat casos excepcionals en què la SARS-CoV-2 ha envaït el sistema nerviós central, la gran major part de l'afecció neurològica que hem vist en els pacients no ha estat tant per la invasió directa sinó per manifestacions indirectes. En tot cas aquestes manifestacions indirectes, en alguns pacients, han estat d'especial gravetat i la simptomatologia neurològica ha estat molt present en els pacients amb COVID-19 ", comenta el Dr. Jesús Porta Etessam, neuròleg de l'Hospital Clínic San Carlos i Vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia.





Principals símptomes neurològics de l'COVID-19





Un dels últims estudis que s'han realitzat h asta la data assenyala que el 60% dels pacients hospitalitzats per COVID van tenir símptomes neurològics, encara que en el 85% dels casos van ser símptomes lleus i inespecífics.





"Al llarg d'aquests mesos s 'han reportat en pacients amb COVID-19 nombrosos símptomes neurològics com dolor muscular, encefalitis, encefalopaties, mielitis, crisis epilèptiques, neuropaties, ... Però els més ressenyables per la seva alta prevalença van ser la anòsmia ( pèrdua de olfacte) i les cefalees i, per la seva gravetat, els accidents cerebrovasculars, com els ictus isquèmics, ictus hemorràgics, o trombosi venoses cerebrals que s'han produït ", destaca el Dr. Jesús Porta.





S'ha pogut observar que la anòsmia , a més de ser un símptoma de bon pronòstic, és un dels símptomes més habituals en persones joves, en dones i en persones amb algun tipus d'afecció neurològica prèvia.





En la majoria dels casos, aquesta anòsmia es produeix per l'afectació de neuroepiteli olfactiu i, en aquells casos en què la pèrdua d'olfacte es perllonga més en el temps es creu que podria ser degut a la neurodegeneració produïda per les neurones sensitives-olfactives per evitar que la SARS-CoV-2 envaeixi el sistema nerviós central, com a mecanisme de defensa. Els pacients se solen recuperar d'aquesta pèrdua d'olfacte entre la 2a i la 8a setmana, encara que en alguns casos aquesta recuperació pot portar fins a 3 anys. Si a més de anòsmia es desenvolupa parosmia (distorsions en el sentit de l'olfacte, generalment mal olor) també és símptoma d'un bon pronòstic.









Esquema de símptomes del Covid persistent en pacients que han superat la malaltia.





Respecte a la cefalea, s'ha descrit un tipus de mal de cap molt específic i associat a l'virus: de característiques opressives, que empitjora amb l'activitat i els moviments de cap, que desperta a la nit a un 33% dels pacients i que en ocasions s'acompanya d'hipersensibilitat.





S'assembla a la migranya, encara que els pacients que ja patien migranya, la identifiquen com un mal de cap diferent. Es creu que els episodis de cefalees poden ser deguts a la tempesta de citoquines i que entre un 10-20% dels pacients COVID-19 que van desenvolupar aquesta simptomatologia poden desenvolupar una cefalea crònica, tot i que encara s'estan analitzant els factors que pot incidir per que es cronifiqui.





Menys freqüent, però molt més greus, són els casos d'ictus que s'han donat en pacients COVID-19. Diversos estudis ja assenyalen que, en pacients hospitalitzats, hi ha un increment de risc d'ictus per COVID del voltant d'un 1-2% en el cas d'ictus isquèmics i d'un 4% en les trombosis venoses cerebrals, que si bé solen anar associats a la gravetat de la infecció, tenen un pitjor pronòstic: algunes sèries internacionals destaquen que la mortalitat per ictus en persones amb COVID arriba al 59%.





"En el nostre centre, el 1,4% de pacients amb COVID-19 ingressats van desenvolupar ictus i amb pitjor pronòstic ja que el 74% dels supervivents van desenvolupar discapacitat funcional. I si bé la mortalitat no va aconseguir al 59%, sí al 35% dels nostres pacients, un percentatge molt més alt del que habitualment fem servir ", explica el Dr. Francisco Hernández Fernández, neuròleg del Complex Hospitalari Universitari d'Albacete. El 26% dels casos d'ictus que es van atendre en aquest centre durant els primers mesos de la pandèmia es van produir en pacients amb COVID-19.





A l'Hospital de Bellvitge, els casos d'ictus en pacients COVID-19 van suposar entre el 15 i el 20% dels casos totals.





Seqüeles neurològiques de la COVID-19 o síndrome post COVID-19





Un recent estudi realitzat a Espanya assenyala que el 51% de pacients que ha sobreviscut al COVID-19 han desenvolupat seqüeles que poden perllongar-fins i tot 12 mesos. Els símptomes neurològics arriben a un 12% dels pacients post-COVID i entre ells destaquen sobretot la cefalea i problemes cognitius (l'anomenada "boira mental").





Encara que també són molt habituals altres no exclusivament neurològics com poden ser la fatiga o el dolor muscular: més de el 50% dels pacients que han passat la COVID-19 presenten fatiga i trastorns de la son. A més, el mal de cap, la fatiga i el dolor muscular figuren entre les seqüeles més persistents.





Entre un 10 i un 20% de les cefalees per COVID-19 es cronifiquen, és a dir, que generen mal de cap més de 15 dies al mes. I respecte a el dolor muscular, ja que són molt pocs els pacients els que han desenvolupat afectació directa del múscul, vam pensar que es tracta d'una conseqüència de la resposta inflamatòria, semblant a la que produeixen altres virus ", explica el Dr. Jesús Porta.





"Respecte a l'anomenada 'boira mental' tampoc és una cosa nova ja que és una cosa que anteriorment ja s'havia observat en pacients amb dolors crònics o en persones que pateixen depressió o ansietat. Però també s'està estudiant la possibilitat que en alguns casos es degui a una disfunció mitocondrial produïda pel virus o de fer patit la malaltia hagi accelerat processos en persones que probablement en un futur haguessin desenvolupat algun tipus de malaltia neurodegenerativa. Per tant, el prudent seria analitzar cada cas en concret per determinar la causa que pugui estar darrere d'aquests problemes cognitius ".





D'altra banda els experts assenyalen la possibilitat que, en un futur, molts pacients que han estat a la UCI, a l'UVI o amb símptomes greus de COVID tinguin una reducció en la reserva neuronal que els causarà problemes neurològics de diferent simptomatologia.